Está en la cola del DIA, un señor le deja pasar porque lleva pocas cosas y lo que hace luego un padre con un bebé da para la reflexión
"Os parecerá una tontería, pero agradecer un poco las cosas, por tontas que sean, no cuesta nada".

Rodrigo Carretero
Un supermercado de DIA en una calle de Madrid.GETTY

La escena que una clienta del supermercado DIA vivió en una de las cajas ha provocado un vivo debate en Threads, donde ella misma ha relatado lo sucedido y compartido su sorpresa. 

"Estoy en el DIA comprando. Me pongo en la cola detrás de un señor que llevaba bastantes cosas, al ver que sólo llevaba una masa de hojaldre y unos huevos me deja pasar antes, lo cual le agradezco por una sonrisa", cuenta la usuaria endlessrain0.

"Voy a salir y me aparto para que un chico pase con un carrito de bebé. Éste ni siquiera me mira, y por supuesto tampoco me da las gracias", prosigue..

"Os parecerá una tontería, pero agradecer un poco las cosas, por tontas que sean, no cuesta nada y quedas genial", subraya. 

"No son cosas tontas, es una pena"

En los comentarios son muchos los que reflexionan sobre la importancia de la educación y las buenas formas para hacer una sociedad mejor. "No son cosas tontas, es una pena, que se pierda la educación y el ser agradecidos", señala una persona.

Otros, en cambio, cuentan escenas que ayudan a recuperar un poco la fe en la Humanidad. "Hay gente muy ineducada, pero no todas. Ayer dejé pasar a un señor que solo llevaba dos botellas de agua, me dio las gracias un par de veces con una gran sonrisa", dice una persona.

Una "sorpresa muy agradable" 

"Hoy he tenido una sorpresa muy agradable. Iba por la carretera  conduciendo a la altura de la gasolinera y vi que iban a pasar por el paso de peatones unos niños con sus madres. Dos de ellos iban por delante solos y al ver que me paraba me saludan con sus manitas y me echan un beso con sus manos a lo que yo respondí. Me dió mucha alegría y ternura que  con sus apenas siete años estuviesen tan agradecidos y con tanta dulzura", cuenta otro.

La anécdota de supermercado recuerda a la que vivió en Lidl el usuario de TikTok @divalmadrid. "Llegué a la caja y había una seora mayor delante, entre 80 y 90 años. La mujer pasó su compra y la cajera le dijo el coste, que eran 19,89 céntimos. El caso es que la mujer abrió el bolsito que llevaba y en vez de sacar lo que quería sacar pues sacó un billete de 10 euros", contaba.

"Ella se puso muy nerviosa y le empezó a decir a la cajera que le fallaba mucho la vista y que pensaba que había cogido 50 euros en vez de los diez que sacaba. La cajera le intentó decir: 'Deje usted la compra y acérquese a casa'. Pero la mujer se ve que vivía lejos. Se puso nerviosa y se le veía que no sabía qué hacer", poseguía.

"Me pareció un poco raro"

Ante la situación, el usuario decidió intervenir: "El caso es que me ofrecí a pagarle la parte que faltaba de la compra, los 9,89. La cajera se quedó con cara de sorprendida como diciendo: ¿Sí?. Pues sí, es una persona mayor y por 9,89 tampoco me va a sacar a mí de gran cosa".

"La mujer muy agradecida, le dio las gracias a mi mujer, se puso a medio llorar muy agradecida. La cajera se quedó bastante sorprendida y había gente detrás de mí en la cola que se quedaron con cara de sorprendidos, como si esto fuera muy sorprendente. A mí no me lo pareció, me pareció más un gesto de respeto y educación", subrayaba.

"Me pareció un poco raro que la gente que había alrededor se quedase como muy sorprendida. Había casi alguno como diciendo: ¿Qué has hecho? No sé", planteaba.

