Una pareja no puede pagar la compra en un Mercadona, una clienta se ofrece a ayudar y la reacción de la cajera da para la reflexión

La escena que una clienta de un supermercado Mercadona vivió en una de las cajas ha provocado un vivo debate en TikTok, donde ella misma ha relatado lo sucedido y compartido una reflexión.

"Estaba en la cola para pagar y delante de mí había una pareja de latinos y justamente el chico se ha puesto a preguntarle a la cajera cuánto era lo que llevaba de dinero. Le quedaban aún dos productos para pagar y estaba preguntando si se podía pagar el resto en efectivo, si se podía tarjeta... La cajera le ha dicho que sí", cuenta la usuaria @yasminatrujillo8.

"Entre el chico y la chica, como que ni a uno ni a otro les llegaba la compra. Entonces cuando yo veo que están tardando y no tienen manera de pagar he visto en la pantalla que quedaban por pagar tres euros. Entonces le pregunto a la cajera: ¿Les queda sólo eso? Y me dice: 'Sí'. Porque su cara era como: 'No puedo atenderte porque a ellos les queda por pagar", subraya.

"Y le he dicho: 'Pónmelo con tarjeta'. Y lo he pagado con tarjeta. Los chicos me han dado las gracias y le he dicho a la cajera: 'Es hoy por ellos y mañana puede ser por mí'. Y me ha dicho que lo acababa de hacer no ser suele ver, que alguien le pague a otro parte de la compra", subraya la usuaria.

"Lo que yo pienso es: 'Ojalá no me tenga que ver en la situación de que no me llegue o tenga que dejar alimentos'. Es que me he visto en la situación y nadie me ha dicho: 'Cógete los que te falten, que yo te lo pago'. Creo que lo que acabo de hacer es algo que mucha gente habrá hecho durante su vida si es que se le ha presentado la oportunidad", admite.

"Es más que nada empatía de saber que si esa situación la tienen ellos ahora, a ti te puede pasar. No cuesta nada, no le he pagado una compra de 50 euros, han sido tres euros de nada, pero han servido para que ellos puedan utilizar esos alimentos. Eran alimentos, no era una colonia ni un desodorante", insiste.

En los comentarios son muchos los que aplauden el gesto, pero otros tantos plantean que no está bien hacerlo público.

"Eso se hace, pero no se dice", dice una persona. Otros señalan que depende del importe: "Perdona, si son tres euros vale, pero si hubiese sido cincuenta o más, ¿qué hubieras hecho?"