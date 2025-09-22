Esta escena de Carlos Alcaraz con Federer es un 'déjà vu' del 2024: mismo gesto, mismos protagonistas

El Resto del Mundo ganó este fin de semana la Laver Cup a Europa después de que el estadounidense Taylor Fritz ganara el punto decisivo al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 7-6(4) en el Chaste Center de San Francisco (Estados Unidos). Sin embargo, fuera de las pistas el gran protagonista ha sido el murciano Carlos Alcaraz.

Uno de los momentos más llamativos lo ha protagonizado el español junto al extenista Roger Federer durante la gala del sábado. En ella replicaron una escena que vivieron ambos en la edición del año pasado.

Alcaraz, tras saludarse cariñosamente, le pidió que le colocara la pajarita, a lo que Federer accedió sin problemas provocando las risas del murciano. Esta escena ya la vivieron en la ceremonia de la edición del 2024, en la que Federer quiso arreglar la pajarita del tenista español, ya que la tenía ligeramente torcida. "Algunas cosas nunca cambian", ha escrito la cuenta de la ATP al mostrar el vídeo.

Durante la propia competición, Alcaraz tuvo momentos de luces y sombras. El de El Palmar, que venía de ganar el US Open, perdió en su debut con Taylor Fritz por 6-3 y 6-2 y luego dio vida a Europa al pasar por encima del argentino Franco Cerundolo (6-2, 6-1).

Además, en el partido de dobles que jugó con el noruego Kasper Ruud protagonizó una volea imposible que se hizo viral y que se ha convertido en uno de los puntos más visto de toda la edición de la Laver Cup. El dobles lo ganaron los europeos tras vencer a los estadounidenses Michelsen y Opelka por 7-6, 6-1.

En general, el equipo del Resto del Mundo venció por un marcador global de 15-9 a Europa cimentado la victoria el sábado en el que ganaron los tres partidos individuales gracias a las victorias de De Minaur, Fritz y Cerundolo contra Mensik, Alcaraz y Rune respectivamente.