Esta habitación en Alicante que se encuentra en Idealista si no es la más surrealista, está cerca de serlo

La usuaria de la red social TikTok, conocida como @melopido, cuyos vídeos tratan de habitaciones y viviendas enteras bastante surrealistas, y esta vez ha dado con la guinda del pastel en Idealista. Hay que matizar que el anuncio de la habitación en Alicante finalmente ha sido retirado y en los comentarios se ha especulado si se trata de una broma o de un posible error.

Lo primero que ha llamado la atención—imposible fijarse en otra cosa— es el precio de la habitación, disponible—hasta hace poco— en Alicante. Debe ser un récord mundial: 68.595.55 euros al mes. Por si fuera poco, el precio parecía estar justificada, ya que la habitación era de 952.000 metros cuadrados.

"Puede parecer cara, pero fijaos en el tamaño, eso equivale a 133 estadios de fútbol, imagínate los ambientes que puedes crear aquí" ha ironizado. "Como no tiene fotos, voy a escribirle para que me las pase porque tiene que ser increíble", ha añadido la creadora de contenido.

"El comentario del anunciante es muy corto: solo pone 'solo', creo que se refiere al precio, a que es una ganga, solo 68 millones de euros", ha expresado, siempre de broma. Según las características de la vivienda, es el piso lo que mide todos esos metros cuadrados, por lo que tras el cálculo de la usuaria, de las siete habitaciones que hay, "tu habitación tendría 136.000 metros cuadrados".

"Mira, sabéis qué he pensado, que como está tan bien de precio, me lo alquilo yo sola, así no tengo problema de espacio y yo qué sé, si algún día hago una fiesta ya tengo espacio para que se queden algunos amigos", ha concluido.

El vídeo ha acumulado más de 100.000 visualizaciones y cientos de comentarios. "Esto será broma, ¿no?", han preguntado varios usuarios, incrédulos, aunque muchos ya han comprobado que el anuncio ha sido retirado de la web.