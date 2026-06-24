Esta joven historiadora responde a los que la insultan diciendo que está a sueldo del PSOE: "No he cobrado nunca un euro"

María González, una historiadora, divulgadora y activista, ha respondido a través de sus redes sociales a todos aquellos que la están insultando, acusando de cobrar del PSOE y de estar a sueldo del partido de Pedro Sánchez tras su intervención en laSexta Xplica de este pasado fin de semana.

La joven contó en el espacio de laSexta lo que le estaba pasando en relación a la vivienda: "Yo he decidido que me voy a comprar un contenedor porque yo no me puedo ir a vivir a las afueras de Madrid porque trabajo en el centro y me lo pondré en Avenida América o algo así".

González contextualizó diciendo que "últimamente tenía una vida muy entretenida" hasta que hace dos semanas le llegó un burofax de su casero. "Con él me manda en octubre a la calle", detalló.

"Llevo literalmente tres semanas completamente desquiciada porque me tocó volver a Idealista y eso es lo peor que te puede pasar. No te exagero si digo que miro 30 notificaciones de Idealista al día… ya por salud mental digo que no voy, porque me tiembla el ojo todo el rato", describió la joven, sobre lo que le está ocurriendo por la ansiedad de no encontrar un piso al que ir.

González también se lamentó que tuviera que escuchar en el propio programa de laSexta a caseros como Javier, otro de los invitados. "Los tengo que escuchar diciendo que a comunistas y personas que nos organizamos en sindicatos no nos alquilaría el piso, yo tampoco quiero caseros como tú", remarcó la joven, añadiendo un "qué falta de empatía".

Ahí finalmente lanzó una amenaza: "A lo mejor no necesito alquilar un piso porque a lo mejor me quedo en el piso. A lo mejor empiezo a hacer todo esto… quedarme de ocupa".

La polémica en redes

Tras esa opinión y después de haber sido compartido en X ha habido usuarios que se han fijado en su perfil y en que tenía fotos con Sánchez o Zapatero y le han recriminado que estuviera a sueldo del partido. Ella lo ha desmentido.

"No he cobrado nunca un euro del PSOE, ni he militado en ningún partido. Hay un interés tremendo en hacerlo ver así para que la gente desconfíe. Soy clase trabajadora, me cuesta llegar a final de mes por el alquiler, y eso no lo va a cambiar nadie llamándome 'puta sociata'", ha afirmado González.