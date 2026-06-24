Paula Urcera, la española que más declaraciones de la renta presenta: "Lo que te está pasando ahora afecta a la renta del año que viene"

La campaña de la renta está a punto de terminar. El 30 de junio es el último día para presentar el trámite, aunque el 25 acaba para aquellos que les sale el resultado a pagar y quieren domiciliar el ingreso.

En este momento conviene tener en cuenta los típicos despistes que cometes al dejarte llevar por las prisas. Por ejemplo, no incluir todos los ingresos u olvidar las deducciones a las que tienes derecho.

Seguro que ahora estás centrado en completar el borrador y presentarlo antes de que Hacienda te sancione por incumplir el plazo, sin embargo, también es una buena época para ir pensando en la campaña de la renta del año próximo.

"Lo que te está pasando ahora afecta a la renta del año que viene", advierte Paula Urcera, jefa del área fiscal de Taxdown y una de las personas que más declaraciones presenta en España. Según la experta, este es el "momento para ejercer cambios de cara al año que viene".

Es decir, si haces los deberes ahora podrás ahorrar sustos en la próxima campaña y optimizar tu resultado. Para ello puedes seguir los consejos que ha enumerado Paula Urcera a El HuffPost.

Consejos para tener buen resultado en la próxima declaración de la renta

La primera recomendación de Urcera está dirigido a los trabajadores por cuenta ajena. La experta pide aprovechar la retribución flexible que ofrecen las empresas. Un ejemplo es el de los tickets restaurantes, que "a nivel de IRPF hace que tu porcentaje de impuestos baje".

Otra cuestión importante es la aportación a los planes de pensiones. En palabras de Urcera, "hacen que te puedas buscar una reducción en la renta de hasta 1500 euros y si tu empresa aporta por ti también puede llegar hasta diez mil".

La experta también advierte de la importancia de los pagos a colegios profesionales o sindicatos, ya que tienen deducción en la renta. Lo mismo sucede si has alquilado una casa. Como propietario es posible deducir gastos que te ayudarán a ahorrar. Un ejemplo es el seguro de impago de alquiler.

Además, ajustar el IRPF en la nómina, estudiar las deducciones con tiempo o guardar todos los justificantes y documentos son recomendaciones que siempre debes seguir.

En cuanto a los autónomos, Paula Urcera aconseja que "lleven un seguimiento de sus ingresos y gastos, porque luego cuando llega la renta te llevas las manos a la cabeza por no haber guardado todas las facturas". Recuerda que Hacienda puede pedir justificante de las deducciones que aplicas y no poder presentarlo es motivo de sanción.