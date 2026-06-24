La respuesta de un hostelero cuando critican que tienen "pocas ganas de trabajar": "Trabajamos a 35 grados sin parar"

Nuevo capítulo de reseña negativa a un bar cuyo dueño la ha considerado injusta y, por ello, se ha visto obligado a contestar no solo para defender a su local, sino también a sus propios trabajadores. De ello se ha hecho eco Jesús Soriano, activista y hostelero conocido en las redes sociales como Soy Camarero, que defiende los derechos de los trabajadores y critica las injusticias del sector.

La reseña de Google fue de una cliente, Inés, que dejó una estrella y alegaba que "nunca había estado en un bar con camareros con tan pocas ganas de trabajar". El dueño del bar, llamado La Quinta, no dudó ni un segundo en salir a defender a los trabajadores que trabajan con el calor encima y una terraza llena.

"Hola Inés. Tienes razón, los camareros de antes aguantaban en silencio las faltas de respeto. Nosotros no. Con 35 grados, tormenta y la terraza llena, trabajamos sin parar", ha comenzado pronunciando el dueño, tal y como se refleja en el vídeo de Soriano, que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas.

"Solo falta darnos latigazos"

Por eso ha defendido que "lo mínimo que merecemos es respeto": "Solo falta darnos latigazos, que parece que es lo que quieres". Ha rematado la respuesta poniendo en valor todo lo que ha conseguido su equipo: "Y la terraza estaba llena precisamente por nuestras ganas y por nuestra gente del barrio, más de 100 personas que valoran nuestro trabajo".

"El equipo te pide, con toda educación, que no vuelvas", ha rematado el dueño. Las reacciones en el vídeo coinciden: "Me parece muy buena la respuesta, los clientes casi nunca tienen razón". El usuario @Davidcorcoless defiende que "muy bien hecho, se debería responder con total sinceridad las reseñas sin consecuencias".

El usuario @comocabras, por otro lado, tiene una solución más fácil como cliente: "Yo no me molesto ni en reseñar, no vuelvo y punto". Ha habido un usuario que se ha posicionado a favor del cliente: "Igual estaban llenas por tardar mucho en servir porque tenéis muchas ganas de trabajar y tardáis mucho. También se llenan por falta de servicio, ahora la culpa será de que hacía 35 grados".

Varios usuarios han respondido a esta queja: "Aquí tenemos al ganador del premio hoy a la mejor persona y a la más empática".