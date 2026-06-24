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La escena que vuelve a repetirse en Mallorca y que desespera a los vecinos: "Quiero ver si hacen esto en Alemania"
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La escena que vuelve a repetirse en Mallorca y que desespera a los vecinos: "Quiero ver si hacen esto en Alemania"

"Nada nuevo, lo de cada año".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una imagen de Mallorca.
Una imagen de Mallorca.Getty Images

La convivencia entre turismo y calidad de vida vuelve a situarse en el centro del debate en Mallorca. Esta vez no ha sido por la vivienda, la saturación de las carreteras o la masificación de las playas, sino por la enorme acumulación de basura que dejan los turistas.

Un vídeo difundido por la cuenta de Instagram Mallorca Viral (@mallorcaviral) ha mostrado el estado en el que ha amanecido el paseo marítimo de Playa de Palma, en la zona de s'Arenal.

Las impactantes imágenes, grabadas a primera hora de la mañana, muestran cientos de residuos acumulados junto al bordillo del paseo, pegado a la arena de la playa: envases de comida, botellas, bolsas de plástico… una infinidad de desechos esparcidos por toda la vía peatonal.

"Una situación insostenible"

"Las imágenes de suciedad y descontrol vuelven a ser las tristes protagonistas en el litoral mallorquín. Un nuevo vídeo muestra el lamentable estado en el que ha quedado el paseo peatonal de Playa de Palma, completamente invadido por la basura generada durante la noche por el turismo de ocio en la zona", denuncia Mallorca Viral en la descripción del vídeo.

Además, la cuenta de Instagram señala que esta acumulación masiva de residuos ofrece una "imagen de degradación que indigna a los vecinos y trabajadores de la primera línea". "Esta acumulación masiva de residuos evidencia una vez más la total falta de civismo de algunos visitantes y reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la limpieza y el control de las actitudes incívicas en los puntos más turísticos de la isla. Una situación insostenible que exige mayor responsabilidad y medidas contundentes para proteger nuestro entorno", expone con contundencia.

Una situación que se repite cada año

La publicación no ha tardado en generar decenas de reacciones. Y muchas de ellas coinciden en una misma sensación: la de estar viendo un problema que se repite verano tras verano sin que nada cambie.

Entre los comentarios al vídeo predominan las críticas y el cansancio de los residentes que se ven obligados a convivir con estas escenas desde hace años. "Nada nuevo, lo de cada año", escribe uno de los usuarios.

"Quiero ver si hacen esto en Alemania"; "Lo fuerte es que ni se les ocurriría hacerlo en su país"; "Hay que empezar a poner más multas, así se educa a la gente. Muchos vienen aquí pensando que esto es jauja, que aquí no hay ley y que todo vale", critican otros residentes.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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