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"¿Has terminado?": indignación en Venecia tras grabar a una turista esparciendo cenizas en la dársena de San Marcos
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"¿Has terminado?": indignación en Venecia tras grabar a una turista esparciendo cenizas en la dársena de San Marcos

Una despedida de lo más polémica.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una imagen de Venecia.
Una imagen de Venecia.Getty Images

Lo que para una mujer pretendía ser un gesto íntimo de despedida se ha convertido en uno de los episodios más comentados y criticados de los últimos días en Venecia, una de las ciudades más turísticas de Italia.

Una turista francesa ha desatado una oleada de críticas después de ser grabada mientras vertía al agua lo que varios testigos creen que eran las cenizas de un familiar fallecido en plena dársena de San Marcos, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad italiana

Las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, han provocado indignación entre numerosos residentes y han llevado a las autoridades locales a abrir una investigación para aclarar lo ocurrido.

Pillada con las manos en la masa

La escena tuvo lugar mientras una embarcación navegaba frente a la isla de San Giorgio Maggiore. En el vídeo, grabado por pasajeros de un vaporetto (el transporte público acuático de Venecia), se puede ver perfectamente a la mujer abriendo una bolsa y vertiendo su contenido al agua.

Aunque las autoridades todavía no han confirmado oficialmente que se tratara de restos humanos, quienes presenciaron el momento aseguran que la turista estaba esparciendo cenizas.

"¿Has terminado?", se puede escuchar que le pregunta un un pasajero italiano a la mujer francesa justo antes de que se corte el vídeo. Una pregunta cargada de reproche e indignación que vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre el comportamiento de los turistas y las normas que regulan los destinos turísticos que visitan.

Una práctica regulada por ley

La reacción en Venecia no se debe únicamente al impacto visual de las imágenes, sino que muchos vecinos consideran que el incidente refleja una falta de respeto hacia las normas locales y hacia un entorno histórico especialmente protegido.

En concreto, la normativa de la región del Véneto es muy clara con este tema, y establece reglas específicas para la dispersión de cenizas, limitando esta práctica a espacios autorizados. Entre ellos figuran los llamados "Jardines del Recuerdo" situados en varios cementerios de la zona, además de terrenos privados fuera de áreas urbanas siempre que exista autorización expresa del propietario.

Debate entre respeto y turismo

Mientras continúa la investigación, el vídeo sigue acumulando visualizaciones y comentarios, convirtiendo un acto privado en un nuevo foco de debate sobre los límites del turismo en una ciudad que lleva años tratando de protegerse de sus excesos.

De hecho, la ciudad italiana lleva años intentando controlar conductas consideradas inapropiadas en espacios públicos, desde baños improvisados en canales hasta acciones que afectan al patrimonio. El caso ha reabierto además una conversación recurrente sobre el comportamiento de algunos turistas, el cual deja mucho que desear en muchas ciudades y entornos turísticos alrededor del mundo.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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