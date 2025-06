Está limpiando su casa y la vecina llama a su puerta con la queja más disparatada: quizá es lo nunca visto

La creadora de conenido Vai, copresentadora del podcast Love and Talks, ha subido un vídeo a la cuenta de TikTok del programa (@loveandtalks) en el que ha contado la disparatada queja que una muejer le ha hecho a su vecina.

"Estaba limpiando mi casa cuando de repente aparece mi vecina se presenta, lo cual me parece genial ya que se acaba de mudar al vecindario y de pronto me suelta una bomba", ha comenzado leyendo Vai, leyendo en primera persona el relato.

"Que la hago sentir incómoda, lo cual me dejó de piedra ya que llevo 13 años viviendo en este vecindario y jamás he tenido un solo problema", ha proseguido relatando la presentadora del podcast.

"Cuando le pregunté por qué, me dijo que la ropa que uso para limpiar mi casa le incomoda, porque por lo visto su marido me mira y me mira por la ventana", ha comentado, soltando el bombazo.

"Sorprendida, me miré la ropa muy extrañada porque no entendía nada. En ese momento llevaba un top deportivo y unos shorts. Le pregunté: ¿Qué te ofende? ¿Mi barriga y mi espalda?", ha señalado la vexina.

Entonces fue cuando le dije que debería preocuparse por el comportamiento de su marido porque yo estoy en mi casa limpiando sin molestar a nadie.

Por lo que lo preocupante no es mi ropa, sino que el comportamiento de su marido es lo alarmante. Se ofendió tanto que me intentó montar una escena.

A todo esto en mi casa tengo cortinas con las que no se puede ver nada, pero a veces las dejo semiabiertas para que entre la luz. Supongo que por ahí ha estado mirando.