Arrasa al explicarle a los jóvenes cómo sería un día normal en España en una dictadura franquista

Se acaban de cumplir 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco con un auge de su figura, sobre todo entre los jóvenes, más que preocupante. El barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arrojaba que el 19% de los jóvenes pensaba que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachaban de "buena" o "muy buena".

Ahora, varios influencers y expertos han realizado vídeos y entrevistas para tratar de explicar por qué no es verdad que con Franco se vivía mejor o por lo menos por qué la gran mayoría de españoles no vivía mejor con la dictadura.

La influencer @luciadcr ha explicado que, por ejemplo, "tu playlist o tu serie favorita pasarían la revisión de un censor y no podrías ver nada inmoral". La dictadura también te diría cómo tienes que vestir y te podrían detener por escándalo público en función de tu ropa.

"¿Un meme político? Detención y multa asegurada. Si eres mujer, olvídate de viajar, trabajar o abrir una cuenta bancaria sin el permiso de tu marido o de una autoridad masculina", ha proseguido contando.

Tampoco estarían permitidas las reuniones de más de tres personas y no se podría hablar en ningún idioma oficial del Estado como el catalán, el gallego o el euskera. "No hablamos de una simple multa. Hablamos de enfrentar torturas brutales, cárcel durante décadas o incluso la pena de muerte".

"El miedo y la violencia eran el día a día bajo el régimen franquista", ha reseñado antes de decir que hace 50 años no se podía uno expresar sobre nada que fuese contrario a la dictadura y mucho menos criticar al Gobierno.

"Vamos a defender la democracia frente a este auge de la derecha neofranquista con todos estos bulos que lo que buscan es reescribir la historia, borrar la historia real y escribir una fantasía que nunca existió para volver a retroceder en derechos", ha sentenciado.