Esta es la única caja que tiene para mandar un paquete: tiene que dejar una nota pidiendo perdón

"Perdón por la caja. No tenía otra y no me daba tiempo a comprar otra". Con esta sincera nota ha pedido perdón una usuaria de Vinted a la persona que le había hecho una compra por la aplicación.

"La única caja que tengo que para enviar mi primer pedido de Vinted", ha escrito en X (antes Twitter) junto a la foto con la caja en cuestión y que a simple vista parece el molde de un pene de tamaño considerable.

Después ha tenido que concretar que realmente es la caja de un molde para bizcochos por si alguien tenía dudas. La publicación ha sido todo en un éxito en la red social de Elon Musk y acumula más de 5.000 'me gusta' en pocas horas.

En respuesta a un comentario ha dicho que lo ha tenido que envolver "con el papel de una bolsa del pull&bear" algo que "ha sido el pináculo de lo cutre".

Los comentarios son todos una fantasía: "Quién lo reciba se echará una risa 2x1", "Seguro q se alegra de ver lo feliz q eres con tu compras!" y "A mí me mandas esa caja con lo del vinted y te pongo 5 estrellas. Ya me da igual todo lo demás. Y te digo mas, la guardo para mi próximo envío" le han dicho.