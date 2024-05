Este anuncio de un piso de Ibiza esta indignando: ojo al formulario que hay que rellenar

Ver anuncios de pisos que indignan prácticamente a todo el mundo es algo común en toda España, aunque hay zonas donde es mucho más frecuente que en otras. Por ejemplo, en aquellas donde el turismo es mayor y los precios y la exigencia, por tanto, también. Un caso es las Islas Baleares, y más concretamente Ibiza.

Así, en los últimos se ha viralizado un anuncio de Idealista de un casero que ha publicado una oferta de una habitación, que alquila por 750 euros más 50 de gastos en el centro de Santa Eulària des Riu. El precio, en cambio, crecería si el inquilino únicamente la quiere alquilar para el verano o para un periodo menor al de un año.

Sin embargo, tal y como muestra El Diario de Ibiza, lo que más llama la atención son las formas del texto del anuncio. "No se contestan llamadas bajo ningún concepto. No se responderán llamadas relacionadas con el anuncio. Si insistes en llamar, se colgará inmediatamente. No pierdas tu tiempo ni el mío", así comienza.

Tras ello, deja un formulario que hay que responder para, tan solo, tener la oportunidad de visitar la habitación.

Las preguntas que hay en el cuestionario son si la persona que quiere alquilar el piso es de género femenino, si reside en Ibiza o el centro de trabajo, incluyendo el nombre de la empresa.

"¿Entiende que perderá la fianza completa si abandona la habitación antes de la fecha acordada?", es otra pregunta, mientras que la últimas es "¿te comprometes a respetar nuestras 'reglas de la casa'?".