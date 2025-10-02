Este es el conmovedor abrazo que ha inundado de amor las redes sociales: "Fue un ángel en la Tierra"

Una imagen vale más que mil palabras. Las hazañas y las palabras de Jane Goodall quedarán marcados para siempre en la memoria colectiva. La primatóloga falleció este miércoles a los 91 años, dejando un profundo vacío en el mundo de la etología. Un nuevo vídeo de la científica que ha circulado en redes sociales ha conmovido a más de uno.

En la publicación en la red social X (antes Twitter), del periodista Ibon Pérez, se puede observar cómo el equipo de la primatóloga libera a un chimpancé enjaulado. En el momento, el animal celebra su liberación y se funde en un enorme y sentido abrazo con Goodall. Posteriormente, se introduce de nuevo en el interior de la selva. "Nunca olvidaré la calidez de su abrazo, fue una de las cosas más increíbles que me han ocurrido", declaró.

En su perfil, el periodista comparte una de las entrevistas que le hizo a la científica y destaca una de sus declaraciones: "Creo que me recordarán por ayudar a las personas a comprender que los animales no son cosas, que los animales tienen personalidades, mentes y emociones. No somos los únicos seres que tienen personalidad, mente y emociones. Somos parte del reino animal y debemos mostrar un respeto a los otros seres asombrosos con los que compartimos el planeta".

Muchos usuarios de la red social se han animado a comentar la conmovedora publicación. "¿Alguien más cree que a este mundo le hacen falta figuras humanas como lo fue Jane? Más gente que nos enseñe a coexistir con las especies que nos rodean...", cuestiona un internauta. "Su dedicación y compasión hacia los animales transformaron vidas y nos enseñaron la importancia de la empatía y la conservación. Un verdadero ejemplo a seguir", asegura otro. "Fue un ángel en esta tierra".