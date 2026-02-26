Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La forma en la que ha un profesor ha enseñado los decimales y los planetas a sus alumnos arrasa
Montaje del Sistema Solar y el tuit de Domingo Benito.Getty Images / Domingo Benito

Domingo Benito, un profesor de Educación Primaria, ha compartido en su perfil de X (la antigua Twitter) la forma en la que ha enseñado a sus alumnos de 4º de Primaria los decimales mientras estos aprendían el Sistema Solar y los diferentes tamaños de los planetas que lo componen.

Para ello, ha cogido una pelota de baloncesto de 25 centímetros y ha hecho, junto a sus alumnos y con plastilina, pequeñas esferas que simulen los planetas y que sigan una escala. De esta forma, sus estudiantes han podido aprender tanto matemáticas como también ciencias sociales. 

"Si el Sol fuese esta pelota de baloncesto (25cm) los planetas medirían desde los 2,5cm de Júpiter hasta los 0,09 de Mercurio. ¿Puedes construirlos con plastilina? Parece fácil, pero, ¿es mayor 0,2cm o 0,09cm? ¿Por qué son distintos 0,9cm y 0,09cm? ¿Cómo puedo medir el diámetro de una esfera tan pequeña? ¿Qué significa la coma?", ha escrito en la explicación del tuit.

Además, ha explicado cómo ha surgido: "Mi alumnado de 4° se iba a 'enfrentar' a los decimales en unos días, pero lo hemos adelantado porque en Sociales comenzaban con el Sistema Solar".

"Para ello hemos hecho una breve presentación señalando que 1m + 2/10 de m 3/100 de m se puede escribir como 1,23m, y además como ya 'descubrieron' que 120mm era lo mismo que 1,2dm, tampoco es tan extraño (para el día de hoy solo, ya lo formalizaremos) que 2mm son 0,2cm. De esta forma les he enfrentado a la regla y a medir", ha rematado.

Elogios de otros usuarios

La tarea y la forma de presentar estos dos aprendizajes han triunfado en X y otros profesores y usuarios han compartido y elogiado la actividad. 

  • "Esto me parece mucho más interesante que mandarles hacer la maqueta del sistema solar con porexpán o gominolas para casa".
  • "Si Domingo estuviera en mi cole me fugaría mis clases para recibir la suya".
  • "Fantástico trabajo este que está haciendo Domingo".
  • "Que fantasía de actividad".
  • "Esta actividad me parece muy interesante y rompe la clásica maqueta del sistema solar, tan vista y tan errónea".
  • "Un ejemplo magnífico de tarea competencial que introduce los números decimales desde una necesidad real, integrando medida, proporcionalidad y modelización científica en un contexto significativo que no es mera mecanización, ya que favorece una comprensión conceptual".
