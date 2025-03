Este metro no es el de Madrid, aunque lo parezca: esta ciudad lo tiene casi igual

Los creadores de Madrid Secreto, (@madrid_secreto) en TikTok, han hecho alucinar a los usuarios después de enseñar el enorme parecido, o más bien calco, del metro de Quito, en Ecuador, al Metro de Madrid y la razón lo ha hecho entender todo.

"Mirad qué loco esto que parece el Metro de Madrid, pero en realidad no lo es: las paredes, la pintura, las señales, las papeleras, los bancos incómodos que en verdad son apoyos isquiáticos... No se han dejado ni un detalle", han explicado al principio del vídeo, que acumula caso 10.000 'me gusta'.

Ha resultado ser la "Línea 1" del metro de Quito, capital ecuatoriana. "Hasta los números son iguales, y todo parece mucho más nuevo y mucho más brillante que en Madrid porque se inauguró hace solo dos años", ha relatado.

Este parecido es debido a que ambas estaciones han sido construidos por la misma empresa: Acciona. "Se lleva encargando de la expansión de red madrileña desde las últimas décadas y también se ha encargado de la construcción del metro de Quito", ha añadido.

Por el momento, el metro de Quito solo cuenta con una única línea de 15 paradas en total, cada una con su propio logotipo. "Ahora solo falta esperar a ver si este también se inunda cada vez que llueve", ha rematado con ironía.