Elio, argentino en España: "La buena gente de aquí compensa todas las dificultades"

El tiktoker argentino Elio, experto en productos inmobiliarios, se mudó a España hace un tiempo, país al que ha dedicado la mayoría de su contenido en redes sociales. Recientemente ha destacado la personalidad de la mayoría de los españoles, que, según explica, responde a una cultura general del país sobre la forma de ver la vida o de comportarse ante ciertas situaciones.

"Aquí no cae bien el agrandado, aquí le dicen chulito, al que va de chulito, que se olvide, te van a hacer una cruz, vuelve a tu país", ha expresado con cierta ironía al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones en apenas unas horas.

Ha recordado lo que le dijo a un amigo hace pocos días: "Le comentaba que aquí una de las cosas que compensa las dificultades que uno tiene tanto para conseguir trabajo como para establecerse o conseguir un lugar en el que vivir es la empatía y la hospitalidad y todo lo bueno que tienen los españoles".

"No sé si lo sabéis, pero a mí me han sorprendido las manos que me han tendido siempre, desde gente profesional que me ha aconsejado muy bien hasta gente con la que he trabajado que al final ha terminado siendo un amigo. No sé si por el poco tiempo llega a ser una amistad, pero sí que es algo muy parecido", ha expresado.

Ha insistido en que, gracias a la "buena gente" que hay en España, le han compensado todas las dificultades que ha tenido a la hora de establecerse allí. "La gente es muy empática y eso creo que es una de las cosas que más me ha hecho querer quedarme aquí", ha añadido.

Gracias a que la gente le ha ayudado a integrarse, considera que ha valido la pena el esfuerzo de emigrar a España, según cuenta.