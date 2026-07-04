Más reivindicación frente a la fiesta: el Orgullo LGTBIQ+ en Madrid pide plantar cara al odio

No dar pasos atrás ante el odio ni ceder ante el auge de la ultraderecha. Todo eso ha podido más que los cerca de 40° C que marcaba el mercurio en el madrileño Paseo del Prado este sábado. La marcha Estatal del Orgullo LGTBI+ ha vuelto a reunir a miles de personas está vez bajo el lema '¡A las calles con orgullo, disidencia y resistencia!'

Ataviados con botellas de agua, neveras, pistolas de agua y ventiladores portátiles los asistentes esperaban haciendo frente al calor a que comenzase la manifestación. En el ambiente reinaba la batucada, alegría, purpurina y arcoiris y el centro de Madrid se ha vuelto a llenar para reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Aunque las cervezas, la música como el Todo de ti de Rauw Alejandro o la omnipresente Superestrella de Aitana sonaban durante esta espera, este año eran muchas las voces que pedían que dentro de la celebración se volviese a poner en el centro la reivindicación ante el auge de los discursos de odio apoyados por la ultraderecha. Y así ha sido.

"Tenemos que hacer un poco de memoria. Llevamos 20 años de matrimonio igualitario y de derechos de colectivo por los que la gente que se ha partido la cara, que tenemos en este país la memoria un poco corta", recordaba una de las asistentes apenas media hora antes de que comenzase la manifestación.

Familias enteras, jóvenes ataviados con plumas de ángeles, banderas intersexuales, pansexuales, transexuales y trans y, sobre todo, la inclusiva llamada Bandera del Progreso que ha acabado ganando terreno a la tradicional arcoiris, han ondeado un año más frente al odio.

"Hace unos años mostrarte de ultraderecha o manifestar estos pensamientos se veía mal, ahora se ve guay", aseguraba uno de los asistentes, que ve más necesario que nunca volver a las calles a por los derechos que, como la Ley LGTBI –conocida como Ley Trans— o el matrimonio igualitario, se dan por sentados.

"Ahora no solo las redes sociales que usan los jovenes y sus creadores de contenido difunden discursos de odio, también los políticos, que mienten deliberadamente incluso siendo del colectivo", aseguraba este joven, sobre las recientes declaraciones del diputado popular Jaime de los Santos sobre la Ley trans y los procesos para cambiar de género en el Registro Civil.

Pasadas las las 19:10 arrancaba la cabecera de la manifestación, convocada un año más por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (FELGTBI+) y COGAM, con sus respectivos presidentes, Paula Iglesias y Romy de la Cruz, tras la pancarta. Lo ha hecho,con el ya tradicional A quien le importa, de Alaska y Dinarama, que es el himno oficioso de la lucha del colectivo.

No ha faltado el tono político con la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la Ministra de Sanidad, Mónica García. A ellos se han sumado otros rostros como la senadora de Más Madrid, Carla Antonella, o el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño.

Junto a ellos, rostros de la cultura como la actriz intersex de Mi querida señorita, Elisabeth Martínez, la cantante Zahara o la creadora de contenido feminista y LGTBIQ+ Estupenda Márquez.