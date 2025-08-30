Este minuto de Javier Aroca sobre el papel de Felipe VI y Letizia en los incendios suma miles y miles de 'me gusta'

El periodista Javier Aroca dejó una intervención y unas palabras sobre los reyes en el programa de TVE Malas Lenguas del pasado miércoles que en las últimas horas acumulan más de 3.000 me gusta.

Con la imagen de Felipe VI y la reina Letizia visitando las zonas afectadas por el fuego en Las Médulas (León), trató de aclarar su papel tras los graves incendios que han asolado varios puntos de España este mes de agosto.

"Hay que recordar que los reyes no apagan fuegos. Quien apaga fuegos son los bomberos, la UME, los militares del Ejército del Aire y los que lo previenen son los políticos que no han dotado presupuestariamente…", expresó, en primer término.

Javier Aroca reiteró en varias ocasiones en el programa que conduce Jesús Cintora que "el rey no apaga fuegos" y que lo que ha hecho esta semana, visitando las zonas afectadas es lo que debe hacer.

"El rey puede consolar, puede decir. Pero no puede... El papel del jefe del Estado está tasado en la Constitución y pensar que hay un papel por debajo o encima de la Constitución es un flaco favor a la institución monárquica", expresó.

El periodista destacó que es algo que defienden "desde el punto de vista de la educación institucional los que somos republicanos". "Pero los reyes, vuelvo a insistir, ni este ni ningún rey constitucional de nuestro entorno democrático apaga fuegos", sentenció.

Las palabras de Javier Aroca no dejan de compartirse en las últimas horas y, en la red social X, ya acumulan más de 3.000 me gusta y supera las 26.000 reproducciones.

Felipe VI señaló que ver la "dimensión de la tragedia" del incendio en el paisaje quemado en el paraje de Las Médulas ha sido "realmente desolador" y advirtió de que "hay mucho que hacer" por parte de instituciones y personas para "sacar adelante la economía de la zona".