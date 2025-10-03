Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Este es el motivo por el que cuesta más hacer festivales en España: "España es carísimo"
Este es el motivo por el que cuesta más hacer festivales en España: "España es carísimo"

Alba Rodríguez Morales
Festival de música Time Warp

Muchos todavía relacionan los festivales con el verano, pero esto está cada vez más lejos de la realidad. Y es que España se ha convertido en uno de los destinos líderes a nivel mundial en cuanto a festivales musicales, atrayendo a millones de asistentes tanto nacionales como internacionales y generando un gran impacto económico y cultural.

Sin embargo, llevar a cabo estos grandes eventos musicales todavía sigue siendo un gran reto para los organizadores de nuestro país, ya que las licencias en España son mucho más estrictas que en muchos de nuestros países vecinos.

Un problema que hace que muchos de estos festivales musicales no se puedan llevar a cabo en España de la misma forma en la que se ejecutan en el ámbito internacional, como han explicado los organizadores de Time Warp, un conocido festival de referencia del techno europeo, que llega a Madrid este octubre.

"Nosotros hemos ido a Time Warp 15 ediciones, a lo mejor. Llevamos toda la vida yendo. Entonces, sabemos también que es el festival más difícil de exportar a Europa, sobre todo a España, por una cosa: aquí no hay licencias como hay allí a hacer 22 horas seguidas", ha comenzado explicando David Nus (@david_nus), uno de los organizadores del festival.

"Aquí no se pueden hacer seis pabellones porque España es carísimo. La gente ya te critica: 'Esto no es Time Warp...'. Ojalá pudiéramos abrir a esa hora, nosotros estaríamos encantados", ha asegurado el organizador del evento.

"Por eso tenemos que hacer dos días, parar... Ojalá pudiéramos hacer un día entero de 16:00 a 12:00 de la mañana. Sí, ojalá pudiéramos hacer seis pabellones, pero no se puede", ha afirmado Nus.

"Entonces, para nosotros es un reto sabiendo que la gente ya te va a criticar de primeras porque ya te va a decir que no hay tantos artistas como hay en otra edición. No hay tantos artistas porque no hay tantas horas y no podemos hacer tantos pabellones", ha explicado el organizador de Time Warp.

"Este año tenemos primicias también. Vamos a presentar alguna producción que no se ha visto antes en ningún Time Warp. O sea, esto es exclusiva aquí, en el Time Warp de España, de Madrid. Se ha hecho ad hoc para este festival", ha destacado también Alejandro Montoya (@alexmontoyaal), otro de los organizadores del festival.

En concreto, en la edición madrileña, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre de 2025, en los pabellones cinco y siete del recinto ferial de IFEMA, se podrán ver artistas de talla internacional como Patrick Mason, Deborah de Luca, Richie Hawtin, Charlotte de Witte, 99999999 o Enrico Sangiuliano.

