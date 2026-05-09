Este piso en Malasaña no hay por dónde cogerlo: "¿Eso tiene cédula de habitabilidad?"

El mercado de la vivienda está desbordado, y hay quienes contribuyen activamente para que esta situación continúe causando estragos entre los españoles, condenados a sufrir los altos precios de los alquileres o del coste de una vivienda en propiedad.

En esta ocasión, un piso de apenas 12 metros cuadrados evidencia este problema. Ubicado en el barrio madrileño de Malasaña, el precio de esta vivienda del que se hace eco la cuenta de TikTok @le_petit_patito tiene un precio de 105.000 euros.

Se trata de un bajo interior sin ascensor con "microondas y nevera cuasi integrados". El piso en cuestión tiene todo en versión miniatura, con un "desayunador con tostadora y kettle". "Lujo", resume la propietaria de esta cuenta especializada en denunciar los altos precios de la vivienda.

Una "vivienda" donde todo es versión reducida

"Al lado de la cocina tenemos el salón. Se trata de un salón multiposición", expone @le_petit_patito, que ironiza sobre las diferentes modalidades que puede adoptar este salón en función de cómo se colocan los muebles que lo integran.

"Ocho metros cuadrados, pero necesitamos meter las dos sillas que más ocupan de todo Leroy Merlín y un estante con un espejo así tipo entradita mona", continúa. De ahí pasa al baño, que no es mucho mejor que la cocina o el salón.

"Como veis el espacio está absolutamente optimizado. Tenemos la zona del tocador con el váter debajo para maquillarnos, o bien de rodillas, o bien como los malotes del instituto cuando le dan la vuelta a la silla", explica esta creadora de contenido.

El baño, además, tiene un lavabo muy pequeño y una puerta "que no sabemos a dónde da", además de una ducha reducida. En cuanto al dormitorio, o "masters bedroom", donde "tenemos como unos 40 centímetros entre cama y techo".

"Están carísimos los armarios"

Los comentarios al video de este piso van muy en la línea de la situación que denuncia @le_petit_patito en TikTok. Uno de ellos se pregunta si este piso "tiene cédula de habitabilidad", y en ese caso, "de qué partido" es el funcionario que la concedió.

"Pues habrá quien lo compre con tal de estar en el centro", cree otro. "Están carísimos los armarios", ironiza otra usuaria. Otra de ellas, muy en la línea de la anterior, opina que está "guay porque si vas con prisa a casa porque quieres ir al baño, accede directamente al aseo".