Santiago Carbó, catedrático de Economía: "El recorrido al alza del precio de la vivienda no ha terminado"

Los precios de la vivienda seguirán en aumento. O eso cree Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad CUNEF. En una conversación con Infobae, el experto asegura que el aumento se producirá debido a que la oferta de viviendas en venta es escasa y la demanda continúa, "sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla".

Tal y como él mismo explica en su entrevista, el catalizador para que los alquileres también incrementen es el mismo: la falta de oferta. "El precio de la vivienda y del alquiler pone a muchos ciudadanos en una situación muy, muy difícil, y si suben mucho más los precios, la situación será insostenible", lamenta.

Asimismo, relata que hasta ahora, la inflación ha remontado, pero no de una manera alarmante. "Quizás en unos meses, si sigue subiendo, habrá que plantear alguna medida para impedir que el coste del alquiler se dispare hasta las nubes", anticipa.

Falta de "apetito político"

Al ser preguntado por las posibles soluciones, Carbó cree que "hemos perdido el tiempo". "Hace tres o cuatro años se dijo que necesitábamos construir viviendas y no se construyeron las necesarias". Él apunta a que no hay suficiente "apetito político" para paliar el problema de la vivienda en España.

De esta forma, asegura que la crisis de la vivieda "no es de los temas más politizados". "Hay un cierto consenso, pero no hay acuerdo. Es decir, las partes coinciden en el diagnóstico, pero no hay acuerdo", defiende. "Existe una visión común de que hay que hacer algo, pero en las soluciones no tanto", añade. "Es necesario un acuerdo entre los principales partidos políticos a escala nacional y, desde luego, entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que tienen que liberar el suelo para construir".

"Aunque se están aprobando iniciativas, como un nuevo plan de vivienda, hay que ver si darán los frutos deseados porque, realmente, vamos tarde, muy tarde", señala el docente universitario. En relación al paquete de medidas, dice que es "muy amplio de medidas el que se requiere", como "construir en zonas tensionadas para venta y alquiler y, sobre todo, viviendas sociales".

Carbó apunta a que en esta construcción masiva deben participar "todos los que quieran estar". "No solo el sector público. Si el sector privado también quiere participar de la política pública del alquiler social, ¿por qué no? Necesitamos todos los recursos en ese sentido", explica el experto.