Este pueblo español, proclamado "paraíso de los celiacos"

La creadora de contenido responsable de la cuenta de TikTok de la revista digital España fascinante (@espanafascinante) ha subido un vídeo a la red social contando cuál es la localidad que ha calificado como "el paraíso de los celíacos".

"Este es el paraíso de los celíacos. Bienvenidos a Cangas del Narcea, en Asturias, el primer pueblo gluten-free de España", ha comenzado la tiktoker al inicio del vídeo, el cual ha superado ya las 900.000 visualizaciones y los 25.000 me gustas.

"Amigos celíacos, ¿os imagináis un lugar donde poder disfrutar de cualquier comida sin preocupaciones? Pues existe. Está en el robledal más grande de España, en un municipio entre Oviedo y Lugo", ha informado la creadora de contenido.

"Aquí la harina de trigo y derivados no van a ser un problema. Ah, bueno, y no te irás sin probar los platos típicos asturianos. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué en este pueblo decidieron ser el destino ideal para aquellas personas intolerantes a gluten?", ha planteado la usuaria.

"Pues por una razón igual de sencilla que de curiosa. Hace unos años las tasas de celiaquía aumentaron inexplicablemente en la localidad. El 3% de los 7.000 habitantes es celíaco. Esta cifra triplica la media española, algo muy inusual", ha explicado la tiktoker.

"En el pueblo decidieron cuidar a sus celíacos haciendo que no tengan que privarse de nada. Una decisión que ha dado como resultado un boom turístico. Y con razón. La gente viene de todas partes solo para saborear este paraíso natural y como no, gastronómico", ha asegurado la usuaria.

"Y eso no es todo, desde 2016 el pueblo celebra las jornadas Cangas sin gluten, un evento cultural y culinario que atrae a celíacos de toda España. Una fiesta y una reunión gluten free", ha apuntado la creadora de contenido.

"Así que ya sabes, si eres celíaco o no lo eres, pero quieres disfrutar de comida deliciosa en un entorno espectacular, Cangas del Norte te espera. Cualquier excusa es buena para visitar este pueblo donde el gluten no es un impedimento para disfrutar hasta chuparse los dedos", ha concluido la tiktoker.

"He ido cuatro veces y he encontrado de todo. Cachopos, pizzas, bocadillos, menús diarios, desayunos... ¡Y la tapa que me ponían en los bares era sin gluten! Le decía que era celíaca y me la adaptaban"; "Ya se dónde ir de vacaciones"; "Que me mude dice", han comentado algunos de los usuarios.