Este es el ranking de los peores regalos de su boda: para mear y no echar gota

El usuario de TikTok Klaus (@klauslohmann) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social haciendo una clasificación de cuales han sido los peores regalos que le han hecho en su boda.

Así, el usuario ha hecho un divertido ranking de los cinco peores regalos que obtuvo en su celebración, un vídeo nque ya lleva más de 300.000 visitas y que ha hecho estallar las risas de los usuarios de la red social.

"En el número 5: nada", ha comenzado contando Klaus. "Nada, como es nada. Puedo entender la situación de cada uno... Vale, es difícil. Pero nada. Ok, no juzgamos, escuchamos pero no juzgamos", ha añadido.

Parece que esto no se puede superar, pero sí. Todavía hay cuatro regalos peores que no dar absolutamente nada. "Número cuatro: un sobre. Un sobre, literal. Un sobre vacío, sin nada", ha continuado enumerando el tiktker.

"Top tres. Un sobre con una postal sin nombre, ni dedicatoria, ni nada. El sobre de mujer y hombre. El detalle es lo que cuenta...", ha proseguido relatando el usuario, con una mezcla de humor e indignación.

La cosa está reñida, pero todavía queda imaginación entre sus invitados. "En el número dos: piedras. Ritos con piedras y cosas tipo brujería. Igual que lo cogimos fue a la basura. Eso no entra en mi casa", ha asegurado Klaus.

Y, por último, el regalo que se lleva la palma para el usuario. "En el top uno: un libro de comida vegana. Comida vegana... ¿Me has visto cara de esparrago? ¿De legumbre?", ha manifestado el novio.

"¿Era una boda o un amigo invisible?"; "Si me invitan a una boda les regalo mi presencia, que ya es un gasto importante"; "A mí me dieron dos o tres sobres rellenos de recortes de periódicos del tamaño de billetes", han comentado algunos usuarios.