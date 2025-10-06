Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Este es el único país del mundo que tiene el logo de McDonald's modificado
Virales

Virales

Este es el único país del mundo que tiene el logo de McDonald's modificado

"Querían diferenciarse del resto del mundo".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Logo de un restaurante de McDonald'sArtur Widak vía Getty Images

Uno de los restaurantes de referencia de comida rápida en el mundo entero es, sin duda, McDonald's. Un lugar vayas donde vayas de viaje sabes casi con total seguridad qué es lo que te vas a encontrar, convirtiéndose por lo tanto en una opción fácil y conocida para muchos. Ese recurso que no falla.

Es lo que le ha pasado a la usuaria Carla (@carlaconwifi), una chica que está de viaje por Canadá, quien ha subido un vídeo a su cuenta de la red social X enseñando cuál es el logo de McDonald's en el país, siendo este el único lugar en el mundo en el que el logo está modificado.

"¿Sabían que Canadá es el único país del mundo que tiene el logo de McDonalds modificado?", ha publicado la creadora de contenido a través de su cuenta de X, justo antes de subir el vídeo explicando el motivo.

"Miren lo que me acabo de encontrar y tengo que compartir con ustedes esta curiosidad de McDonald's en Canadá, porque es el único país del mundo que tiene el logo alterado", ha relatado la tuitera.

"Y miren, no sé si se nota, pero aquí en la 'M' alcanzan a ver una pequeñita hoja de maple que lo hace literalmente el único país del mundo que ha alterado el logo de McDonald's", ha comentado, enseñando el logo con la hoja de maple en medio, que es el símbolo nacional de Canadá.

"Y la historia es súper interesante, porque resulta que cuando llegaron en 1967 aquí a Canadá, una de las cosas que dijeron es que querían diferenciarse del resto del mundo y Canadá es bastante conocido por estar muy orgulloso de su cultura y también de su famosita hoja", ha explicado la usuaria.

"Así que propusieron el cambio del logo, se lo aprobaron y desde el día uno ha sido así. Así que ya sabes, si algún día vienes a McDonald's en Canadá no puedes dejar de pasar este detalle", ha concluido Carla.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 