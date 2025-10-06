Este es el único país del mundo que tiene el logo de McDonald's modificado

Uno de los restaurantes de referencia de comida rápida en el mundo entero es, sin duda, McDonald's. Un lugar vayas donde vayas de viaje sabes casi con total seguridad qué es lo que te vas a encontrar, convirtiéndose por lo tanto en una opción fácil y conocida para muchos. Ese recurso que no falla.

Es lo que le ha pasado a la usuaria Carla (@carlaconwifi), una chica que está de viaje por Canadá, quien ha subido un vídeo a su cuenta de la red social X enseñando cuál es el logo de McDonald's en el país, siendo este el único lugar en el mundo en el que el logo está modificado.

"¿Sabían que Canadá es el único país del mundo que tiene el logo de McDonalds modificado?", ha publicado la creadora de contenido a través de su cuenta de X, justo antes de subir el vídeo explicando el motivo.

"Miren lo que me acabo de encontrar y tengo que compartir con ustedes esta curiosidad de McDonald's en Canadá, porque es el único país del mundo que tiene el logo alterado", ha relatado la tuitera.

"Y miren, no sé si se nota, pero aquí en la 'M' alcanzan a ver una pequeñita hoja de maple que lo hace literalmente el único país del mundo que ha alterado el logo de McDonald's", ha comentado, enseñando el logo con la hoja de maple en medio, que es el símbolo nacional de Canadá.

"Y la historia es súper interesante, porque resulta que cuando llegaron en 1967 aquí a Canadá, una de las cosas que dijeron es que querían diferenciarse del resto del mundo y Canadá es bastante conocido por estar muy orgulloso de su cultura y también de su famosita hoja", ha explicado la usuaria.

"Así que propusieron el cambio del logo, se lo aprobaron y desde el día uno ha sido así. Así que ya sabes, si algún día vienes a McDonald's en Canadá no puedes dejar de pasar este detalle", ha concluido Carla.