Ya es oficial: una de las cuevas más bonitas de la costa de Italia empieza a cobrar 5 euros de entrada, pero solo a los turistas

Visitar uno de los enclaves naturales e históricos más espectaculares del sur de Italia dejará de ser gratuito para los turistas. La localidad de Melendugno, en la región de Apulia, ha puesto en marcha un nuevo modelo de gestión para Roca Vecchia y la famosa Grotta della Poesia, que incluye una entrada de cinco euros para los visitantes, mientras que los residentes del municipio seguirán accediendo sin coste.

La medida forma parte del proyecto ArcheoRoca, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Melendugno junto con la organización ArtWork para mejorar la experiencia turística, conservar el patrimonio arqueológico y generar empleo en la zona.

Un proyecto para modernizar uno de los grandes atractivos de Apulia El nuevo sistema de acceso permitirá recorrer todo el yacimiento arqueológico mediante visitas guiadas o audioguías, además de incorporar una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual para conocer la historia del enclave.

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Melendugno y ArtWork tendrá una duración de 15 años e incluye una inversión de aproximadamente 1,4 millones de euros destinada a mejorar las infraestructuras del lugar.

Entre las actuaciones previstas destacan la creación de nuevos senderos y una mejor conexión entre las ruinas históricas de Roca Vecchia y la Grotta della Poesia, uno de los espacios naturales más fotografiados de la costa italiana.

Un impulso para el turismo y el empleo local

El proyecto también busca beneficiar a la economía del municipio mediante la creación de nuevos puestos de trabajo. Actualmente, más de 15 personas trabajan en tareas de recepción, seguridad, venta de entradas y atención al visitante.

Actualmente, las autoridades de la zona prevén ampliar la plantilla de trabajadores conforme aumente la oferta de servicios y la afluencia de turistas durante los próximos años. También han dejado claro que la entrada de pago solo afectará a los visitantes, ya que los vecinos de Melendugno seguirán disfrutando del acceso completamente gratuito al recinto.

Un enclave con más de dos mil años de historia

En concreto, Roca Vecchia es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del sur de Italia. Según explica el portal especializado Viaggio nel Salento, las excavaciones realizadas en 1983 demostraron que las cuevas próximas al asentamiento fueron utilizadas como lugar de culto por los antiguos mesapios. Entre los hallazgos más destacados figura una ciudad subterránea del siglo II a. C., en la que se encontraron numerosas piezas de cerámica de gran valor histórico.

Por su parte, la Grotta della Poesia, conocida por su piscina natural de aguas turquesas, comparte protagonismo con otros monumentos cercanos como las ruinas de un castillo medieval, una torre defensiva del siglo XVI y una pequeña iglesia de peregrinación del siglo XVII, conformando uno de los conjuntos patrimoniales más visitados de la región.