Vox traspasa todas las líneas rojas e insulta gravemente a Pedro Sánchez por este vídeo en TikTok

Vox ha traspasado todas las líneas rojas posibles en política y ha llamado "puto psicópata" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por subir en su perfil de TikTok un vídeo recomendando canciones para el verano.

La cuenta oficial del partido, con 660.000 seguidores en la red social de Elon Musk, se ha descargado el vídeo de TikTok, lo ha subido a su perfil y ha escrito simplemente un "puto psicópata".

En él, el presidente del Gobierno recomienda canciones para escuchar este verano. Se intuye que este insulto viene a cuenta de la crisis de Ceuta, donde el pasado jueves entraron más de 50.000 personas desde Marruecos.

También en redes sociales, el líder del partido, Santiago Abascal, también ha llamado de todo a Sánchez. "Sánchez ha conseguido sacarnos de Europa. El gobierno está destruyendo España minuto a minuto", ha dicho en una publicación tras el anuncio de Italia de suspender el acuerdo de Schengen con España tras la llegada de 50.000 personas a Ceuta procedentes de Marruecos.

En otra publicación, Abascal llama a Sánchez "tirano disfrazado de solidario" y añade "le importan un bledo estas personas y su sufrimiento", en referencia a los ceutíes. Otras de las palabras habituales es "traidor".

"Hay más agentes para proteger a Pedro Sánchez en La Mareta que para defender la frontera de Ceuta ante una invasión. Estamos ante un gobierno que abandona a los españoles y sólo se preocupa de protegerse a sí mismo. Son una mafia traidora y corrupta", dice Abascal en otro mensaje incendiario.