Esto es lo que le han hecho en la aduana de Alemania a su paquete: indignación es poco

La creadora de contenido de viajes Evangelina Gonzalez (@alinfinitoo), una mujer argentina que vive en Alemania, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando lo que le han hecho en la aduana de Alemania a su paquete proveniente de Costa Rica.

"Loco, la aduana alemana me destruyó un paquete que venía de Costa Rica. Miren, ¡así llegó la caja!", ha comentado la tiktoker indignada al incio del vídeo, enseñando la caja totalmente rajada.

"Yo recibo un montón de paquetes de Latinoamérica y cada tanto me abren uno, pero lo que hicieron con esto es monstruoso. Esta mochila, me la rajaron toda. Encima está buenísima la mochila. Es una locura, me la rajaron entera", ha censurado la influencer.

"Esto venía la cajita así, es un portapasaporte. Es así con Costa Rica, pura vida... Y pam, lo abro... ¡y me lo han rajado entero! Encima el portapasaporte hermosísimo con materiales reciclables... ya no lo puedo usar, arruinado"

"Decir que la marca, La fiebre de viajar, me va a mandar estas cosas rotas de vuelta porque se hacen cargo, aunque ellos no se tendrían que hacer cargo, sino DHL", ha matizado Evangelina.

"Te das cuenta de las cosas que han tocado porque están fuera de la bolsa", ha apuntado la creadora de contenido, quien ha enseñado también otros pruductos que han abierto, aunque estos no los han roto.

"Han roto pocas cosas, pensé que iban a haber más cosas destruidas por la forma en la que estaba la caja. Imagínate romper productos de Costa Rica hechos con amor...", ha criticado la creadora de contenido.

"Voy a llamar y me voy a quejar. Todos los productos tienen la temática tica, hecho por ticos, y eso es lo que a mí me gusta. Muchas gracias a los chicos de La Fiebre de Viajar, lamento que nos haya ocurrido esto. ¡Pura vida!", ha concluido la tiktoker.

"Por la forma en que rompieron el bulto y el portapasaportes se podría presumir que andaban buscando algo más"; "Estamos exportando producto de calidad que viene de Colombia por eso, en algunas aduanas los productos de costa Rica los tienen que revisar más", han apuntado algunos usuarios en la sección de comentarios.