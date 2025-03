Estos 18 segundos en los que conoce a la reina Letizia generan miles y miles de 'me gusta'

Los reyes Felipe y Letizia inauguraron este miércoles la 44ª edición de ARCOmadrid, la feria de arte contemporáneo. Uno de los presentes ha sido el usuario @soygertxu que ha arrasado con su vídeo de 18 segundos en el que ha conocido a la reina.

"POV: conoces a la reina de España", ha sido como ha descrito principalmente su nueva reliquia. Estaba esperando su momento y nada más verla llegar ya se puso nervioso y emocionado.

"¡Qué guapa!", exclamó, irónicamente, en un tono bajito. La reina Letizia se acercó y Gertxu le pidió, casi en un susurro, si se podían hacer una foto.

La secuencia fue muy rápida, se acercó a ella y se hicieron la fotografía. El final fue inédito cuando se le escapó un "¡Ay, qué guapa!", y la reina reaccionó inmediatamente con una carcajada.

El vídeo ha alcanzado más de 70.000 visualizaciones y casi 10.000 'me gusta' en menos de 24 horas. En cuanto a reacciones, ha habido de todo, sobre todo, ironías: "No sé por qué, me estaba esperando a Bad Gyal".

"Me esperaba de todo menos a la verdadera reina de España", decía @germanpile, acumulando cientos de 'me gusta' tan solo en el comentario. Al parecer, muchos usuarios no se esperaban que fuera la verdadera monarca y esperaban otros personajes, entendiendo que el vídeo, al principio, era sarcástico.