Estos 7 segundos de Melody en Eurovisión son ahora de lo más comentado tras el anuncio sobre Israel

Se ha aprobado la retirada de la delegación española del festival si Israel participa en esa edición.

Álvaro Palazón
Melody en la final de Eurovisión 2025.GTRES

La participación de España en Eurovisión 2026 pende de un hilo. El órgano directivo de RTVE ha aprobado la retirada de la delegación española del festival si Israel participa en esa edición por diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Como ya adelantó el presidente de Radio Televisión Española (RTVE) José Pablo López, este lunes, el órgano directivo de la televisión pública ha debatido esta mañana la propuesta y, como era de prever, ha dicho sí. Una decisión histórica que traerá cola en los próximos meses. 

Con esta decisión España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

La decisión tiene mayor trascendencia que los hasta ahora confirmados ya que España pertenece al grupo de los Big Five, los países que más contribuyen económicamente y en número de audiencia a la celebración de Eurovisión.

En X, donde siempre prima el cachondeo, han recuperado siete segundos de la actuación de Melody en el festival y se preguntan si esta va a ser la última representante española de la historia. 

"Es fuerte pensar en el hecho de que estos podrían ser los últimos segundos de una actuación española en Eurovisión en toda su historia...", dice el mensaje que se está viralizando en redes sociales. 

No se emitirá

RTVE tampoco emitirá por primera vez el Festival de Eurovisión si Israel forma parte del certamen, que se celebrará en Viena (Austria) en 2026. Lo que sí que habrá es Benidorm Fest. 

El certamen del que ha salido la canción que representa a España en Eurovisión en las cuatro últimas ediciones se seguirá celebrando. "La decisión adoptada hoy por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", dicen en un comunicado.

