Pasa por delante de un garaje de su calle y se fija en un detalle no menor: para que la DGT tome nota

Hay garajes públicos o privados que a veces poco tienen que envidiar al examen al que miles de personas se enfrentan cada año en la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder sacarse el carné de conducir.

El usuario @SantiLiebanaR estaba paseando por su calle y se ha fijado con detalle en uno de los garajes que están cerca de donde vive, porque había algo que le ha llamado mucho la atención.

"En el garaje de mi calle tienen que sacar los coches con cuerda y mosquetón", ha señalado, en un tuit que suma más de 1.000 me gusta, junto a una imagen que demuestra que todo aquel que saca su coche por ahí es un héroe.

El usuario decidió sacar el móvil y fotografiar el garaje porque la cuesta de salida estaba más empinada de lo que suele ser habitual. Una escena que es llamativa desde fuera y, a buen seguro, muy complicada de afrontar desde el interior del vehículo.

El mensaje acumula decenas y decenas de comentarios. Algunos bromean con que no sacan los coches, "los rescatan". Otros señalan que "al constructor y al arquitecto todavía los buscan" y que "no estamos ahí, pero podemos percibir el olor a embrague quemado".

De hecho, una de las usuarias que ha reaccionado a la publicación, ha reconocido que, si le tocase aparcar ahí, "en cuanto salga después de 15 intentos me tengo que ir directa a por un embrague nuevo".

No sacan los coches los rescatan. — Teisano (@no0maswhisky) August 29, 2025