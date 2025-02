Estupefacción absoluta por lo que ha ocurrido mientras Richard Gere daba su discurso

El actor estadounidense Richard Gere ha protagonizado el momento más sonado de la gala de los Goya con su discurso al recoger el galardón internacional, que le ha entregado Antonio Banderas.

Gere ha roto el hielo diciendo un par de palabras en español y luego ha arrancado ya su intervención en inglés, su idioma natal. La sorpresa ha llegado para muchos usuarios cuando, en lugar de una intérprete, han aparecido en pantalla, en la parte inferior, unos subtítulos aparentemente automáticos que iban con un notable retraso respecto a las palabras del actor.

"Granada tiene una de las mejores facultades de Traducción e INTERPRETACIÓN de España, pero en la gala vamos a poner unos subtítulos cutres con más retraso que una buena simultánea", se ha quejado una usuaria en las redes sociales.

"Por favor, ¿qué clase de broma son los subtítulos que le han puesto a Richard Gere?", ha preguntado otra persona. "Los subtítulos del discurso de Richard Gere no tienen ni pies ni cabeza y hay partes no traducidas. ¿Por qué no han contratado a un intérprete? No me lo puedo creer", se lamenta otro.

"Esos subtítulos con tanto retraso y el color usado con el fondo hacen que se pierda todo el contenido del discurso. Una pena, academia…", añade otra persona.