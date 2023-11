Explica cómo (casi) le suspendieron de empleo y sueldo trabajando en un aeropuerto

La usuaria de TikTok @steffy_gz ha publicado un vídeo explicando la vez que (casi) le suspendieron de empleo y sueldo siendo "coordinadora de vuelos" en un aeropuerto.

"Teníamos una carpeta con varios formularios donde teníamos que asignar la hora de llegada y de salida de los servicios que iba necesitando el avión. Era carpeta era nuestra sentencia de muerte porque ahí iba reflejado todo lo que entraba y salía", ha empezado explicando.

De esta forma, "si el avión salía tarde por lo que fuera podrían determinar si había sido" su culpa o "si era por causas ajenas". Un día le asignaron "varios aviones a la vez".

"Resulta que dentro del aeropuerto hay normas de circulación que son propias y que nada tienen que ver con las de la carretera. Para desplazarte tienes que ir (con un vehículo) a una velocidad concreta, por unas vías y sin salirte de ellas", ha continuado.

Pero, como llegaba tarde, quiso "atajar", hizo "trampas" y le pillaron: "Hay una persona viendo a quién puede multar y yo lo tenía detrás. Había que tener un carnet especial para conducir por el aeropuerto".

Como no llevaba el documento, le dijo que le iba a suspender de empleo y sueldo "por cometer una falta grave". Era el segundo empleo de su vida y ella tenía 19 años. El caso es que nadie le había dicho que no podía conducir sin el mencionado carnet especial.

Al final se dieron cuenta de que había sido culpa de sus responsables, ya que estas no le habían renovado el documento: "Me libre de la suspensión y me buscaron otro trabajo porque no podía circular".