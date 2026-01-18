Javier Quintero, jefe de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor, tajante sobre el error que casi todo el mundo comete nada más despertarse: "Es algo manifiestamente mejorable"

¿Qué haces nada más despertarte? La mayoría de las personas coinciden a la hora de responder dicha pregunta: revisar el teléfono móvil, es un hábito que se ha normalizado y automatizado con el pasar del tiempo en nuestra sociedad. Según un informe de Deloitte, el 61% de los usuarios a nivel global mira su móvil dentro de los 5 minutos después de despertarse.

"El 88% lo hace dentro de la primera media hora; en tanto que el 96% dijo que lo chequea antes de que se cumpla una hora desde que abrieron los ojos", explica la consultora.

Si nos centramos en nuestro país el panorama no cambia mucho. Según una encuesta realizada por YoyGov en exclusiva para el HuffPost, 37% de los españoles revisa el teléfono nada más levantarse.

Cuándo deberías mirar por primera vez el móvil cada mañana

Javier Quintero, jefe de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor, habla del tema y aporta una preceptiva contundente en entrevista con el comunicador y creador de contenido, Uri Sabat, quien, por medio de su canal de YouTube, comparte charlas con referentes científicos y empresariales.

"Veo que todo buen día tiene un buen comienzo, por lo cual implica que muchas veces que el levantarnos y lo primero que tiende a ser la gente es consultar el móvil, me parece que eso es algo manifiestamente mejorable", sentencia el profesional de la salud mental.

"Yo siempre digo que el móvil no debería aparecer, hasta después de ducharte, hacer toda la ruta de higiene que tengas por las mañanas", complementa el mismo.

La importancia de practicar la autoconciencia

Javier también enfatiza en la autoconciencia, dicho término es definido por la Clínica Universidad de Navarra como "la capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones, pensamientos y comportamientos".

Respecto a ello, el jefe de psiquiatría comenta que "normalmente vamos en piloto automático y ese piloto automático nos permite hacer, pero no pensar, vamos haciendo, pero no vamos tomando conciencia de lo que hacemos".