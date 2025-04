Explica cómo son las duchas en muchas casas de Finlandia y ahora muchos españoles quieren lo mismo 

Hay muchos detalles de los países nórdicos que a los españoles les llaman poderosamente la atención: la educación, los modales y la economía suelen estar entre los elementos más citados.

Ahora, la usuaria de TikTok @anna.matea, española que vive en Finlandia, ha añadido uno más para la colección. Según explica, en muchas casas de aquel país es habitual tener una "habitación-ducha".

"En muchas casas finlandesas la ducha es una habitación enorme. La bañera no es lo común, pero es que era muy grande y la pusimos. Aquí está la ducha y es una habitación muy grande. En esta otra puerta tenemos la sauna", dice mientras enseña esa estancia de su casa.

"El suelo normalmente es calefactado, por lo que cuando te duchas a los 10 minutos está completamente seco. Nosotros tenemos dos desagües, uno para la ducha y otro para la bañera, pero lo normal es un desagüe en el medio. El suelo tiene un poquitín de inclinación, para que se vaya el agua", explica.

"Me gusta la habitación-ducha porque, si salpico fuera de la ducha, pues no pasa nada, se seca. En cambio, cuando estoy en España en casa de algún familiar, como salpique fuera del plato de ducha es un drama porque está todo lleno de agua", señala.

"A ti a lo mejor te parece una trampa mortal. Nuestras baldosas en concreto son antideslizantes, no resbalan. Y es bastante normal que en una casa, una familia, se duchen todos a la vez, sobre todo si está la sauna puesta", subraya.

En las reacciones, son muchos los españoles que consideran esa habitación-ducha una idea genial. "Ostras qué chulo!! Qué maravilla no tener que limpiar la cal de la mampara!!", dice uno. "Mola mucho, me parece súper práctico, sobre todo en el tema limpieza y también si tienes algún problema de movilidad es estupendo", dice otro.

"Dios qué práctico para duchar a las crías en modo 'factoría', uno detrás de otro. Me has abierto una necesidad... La de tiempo que me ahorraría entre semana", añade otro.