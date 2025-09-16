Feijóo dice que "hemos hecho el ridículo internacional televisado" e Isaías Lafuente le da una respuesta que resuena 

Isaías Lafuente, periodista de la Cadena Ser, ha dado una de las respuestas más sonadas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste afirmase que "hemos hecho el ridículo internacional televisado en directo" por las protestas pro-palestinas que el domingo impidieron que se disputase la última etapa de La Vuelta a España, en Madrid.

"Tengo que reconocer que este titular de @NunezFeijoo, usando esa primera persona de plural, es muy acertado, visto lo visto...", ha escrito Lafuente en X, donde ha subido varias fotos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, posando junto a los ciclistas del equipo Israel–Premier Tech, que ha competido en La Vuelta a España y cuya presencia fue el motivo que encendió las mechas de las protestas durante la competición.

El mensaje de Lafuente se ha compartido rápidamente, acumulando más de mil retuits y 3.000 'me gusta' en apenas un día.

Además de esas palabras sobre el supuesto ridículo, Feijóo ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las protestas durante La Vuelta y ha dicho que "no es digno" del cargo que ocupa.

Tras asegurar que Pedro Sánchez ya "no tiene límites", ha afirmado que "no puede estar al frente de un Gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas".

"El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país", ha declarado Feijóo, antes de presentar la conferencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, organizada por el Foro Nueva Economía.

Feijóo ha arrancado su intervención en el foro refiriéndose a esos "gravísimos hechos" que se produjeron en Madrid este domingo y que, a su juicio, han llevado a que la ciudad "vuelva a ser noticia en el mundo por la irresponsabilidad del Gobierno televisada en tiempo real".