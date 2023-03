La felicitación de su abuelo por WhatsApp emociona a medio Twitter: "He llorado en el tren"

El amor de los abuelos por sus nietos es uno de los más fuertes que hay. Y las relaciones que se crean entre ambos son de las más especiales, cuyo recuerdo perdura para siempre entre los más jóvenes.

El último ejemplo lo ha dado la usuaria de Twitter @punpuunnn, que ha subido a esa red social la felicitación que le envió su abuelo por WhatsApp el día de su cumpleaños.

"Llovía a cántaros ese 28 de marzo del 2002 y, no haciendo caso al agua que caía, cogimos el coche la abuela, la yaya y yo y nos fuimos corriendo a Beniarbeig para veros a tu madre y a ti llenos de ilusión y al mismo tiempo miedo por la forma en que mi hija quiso parirte", comienza diciendo el mensaje.

Y sigue: "Yo pienso que llovía tanto para crear la primavera más bonita que jamás ha existido para regalársela a ti. Qué alegría y que ilusión al ver que mi hija, después de padecer tanto, estaba bien y había tenido la niña más bonita y perfecta que ha nacido nunca. Creo que al tenerte en mis brazos inmediatamente me enamoré de ti y desde entonces ese amor ha ido creciendo hasta hoy".

"Tengo recuerdos tristes cuando te veía padecer tan pequeñita con esos cólicos tan molestos. Yo te cogía boca abajo en mi brazo y te ponía mi mano grande en tu barriguita haciendo fuerza y apenas te aliviaba", prosigue.

"El verte jugando con los cajones de la mesita del comedor, cómo guardas todo, cada cosa en su sitio (quién lo diría ahora). Pero lo que con más ilusión añoro eran esos viernes que iba a la escuela a recogerte para venirnos a Real y cundo me hacías parar para ver el río o cuando te cogía al cuello para ir al parque a jugar o cuando venías a cenar y al terminar me decías: yayo, hacemos gorrinas. Y mezclabas en un vaso todos los restos de bebidas y nos reíamos juntos y disfrutábamos juntos", dice en el mensaje.

"Todos esos recuerdos a mí me parecen de ayer y ya han pasado 21 años desde el comienzo de este escrito y que recordaré hasta que no me falle la memoria. Porque, cuando ya no esté, subiré al cielo y al que mande allí le pediré que me haga Ángel de la Guarda, para estar siempre cerca de ti y cuidarte y protegerte mientras vivas y así queriéndote como hasta ahora, o sea, infinitamente", dice el abuelo.

El mensaje acaba de forma potente: "Clara, sé: feliz, libre y que tengas mucha suerte en la vida".

