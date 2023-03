Escribe a su primo por WhatsApp y termina teniendo una conversación que no vio venir ni de lejos

"Cagadas de mi madre por WhatsApp". Así ha descrito la usuaria @carlaferreg_ la conversación que ha tenido su progenitora con un supuesto primo llamado Jaime.

Después de intercambiarse varios mensajes y pensar que su pariente le estaba vacilando, se percata de que no conoce a la persona de detrás del teléfono y termina la conversación con un final de lo más divertido.

La publicación de la charla que mantienen es tan surrealista que ha generado, en menos de un día, 16.500 'me gusta', más de 155.000 reproducciones en TikTok y una multitud de comentarios de usuarios que, como la hija, no han podido evitar reírse de la situación.

Rosa es el nombre de la protagonista de esta divertida conversación y quien manda el primer audio, de un minuto y en catalán, pidiéndole "orientación" geográfica al tal Jaime para visitar la zona del delta del Ebro.

Sin embargo, el número estaba equivocado y el que responde ni es su primo ni entiende el idioma. "Oye, prima, yo soy gitano. Yo no entiendo lo que hablas. Yo vivo en Lepe. ¿De dónde eres tú?", le responde.

A pesar de la contestación, la madre de la tiktoker no se da cuenta de que no está hablando con la persona que quiere y empieza a imitar al susodicho pensando que su primo le estaba gastando una broma.

"Yo soy de Jerez, 'quillo', lo que pasa que me voy al delta del Ebro, que me han dicho que es muy bonito. Dime tú, a ver", dice ella intentando simular el acento andaluz. "Me parece que te has confundido, 'mi arma'. Pero como te has puesto a hablar 'franchute', digo ya está hija", contesta el hombre.

Tras este segundo mensaje, se percata de la equivocación y termina la conversación con este apoteósico final: "Que no es 'franchute', que es catalán. Pensaba que eras mi primo, pero ya veo que no porque la foto tampoco es. No sé qué ha pasado con el teléfono. Perdona, que vaya muy bien 'mi arma'".