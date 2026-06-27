La prensa de México recibe a Felipe VI con un titular en el que se le describe con una frase muy poco habitual

El rey Felipe VI ha viajado a México invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir al partido del Mundial de fútbol entre España y Uruguay "en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" entre España y México y que permitirá reforzar "los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos".

"No quería dejar de pasar la oportunidad (...) de transmitir nuestro cariño desde España y celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo", ha expresado Felipe VI.

La prensa mexicana ha dedicado numerosos artículos a la visita del rey, con la que se ha dejado atrás la polémica en torno a la Conquista y los dos países han iniciado una "nueva etapa de diálogo y respeto", según el Ejecutivo mexicano.

"Deportista y aficionado al futbol"

Uno de los medios que ha publicado perfiles sobre Felipe VI ha sido Milenio, que en su titular describe al monarca de una forma como mínimo inesperada: "Deportista y aficionado al futbol, así se declara el rey Felipe VI de España".

En ese texto, el medio destaca que el rey tiene "una gran relación con el deporte" y recuerda que" es y ha sido siempre un deportista consumado e, incluso, en 1992 formó parte del equipo de vela que compitió en las Olimpiadas de Barcelona".

El monarca, dice Milenio, "en 1992, cuando tenía 24 años de edad y era todavía príncipe de Asturias, fue abanderado de su país en Barcelona, que hospedó por primera vez la justa olímpica".

"Realiza cotidianamente actividad física"

"Ese año el actual monarca español compitió con el equipo de vela en la clase Soling, clasificándose en el sexto lugar, por lo que la escuadra recibió un diploma especial", recuerda.

"Según la prensa que sigue las actividades de la Casa Real española, Felipe VI realiza cotidianamente actividad física, ya sea en el gimnasio del palacio de La Zarzuela o corriendo en áreas cercanas", prosigue el artículo, que informa de que "también practica padel, squash y esquí, pues como dijo en la entrevista de 1998 “hay que saber desconectar del trabajo".

"El rey también es aficionado al futbol y aunque la prensa ibérica lo da como fiel seguidor del Atlético de Madrid, él mismo nunca ha confirmado esa preferencia", se señala.