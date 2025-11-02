Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Fernando Cayo, primer actor que interpretó a Juan Carlos I, habla de forma inapelable sobre el emérito
No se ha cortado un pelo.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Fernando Cayo y Juan Carlos I

Fernando Cayo, el primer actor que interpretó al emérito Juan Carlos I, se ha pronunciado sobre el emérito y su figura. Lo ha hecho durante una entrevista con EuropaPress, donde se le ha pedido su opinión acerca de si creía que se le había hecho "justicia" a su figura institucional, pues el propio emérito ha dicho que se le ha olvidado "dado su papel en el que fuese jefe del Estado". 

"Perdóname, es que hay ciertas cosas que son imperdonables. Cuando eres una figura pública y que representa, además, a un país, tienes que comportarte de una manera determinada y además, en fin, hay cosas que son intolerables en esa figura. Eso está claro, vamos a ver. No he descubierto nada y ahora todo el mundo lo sabe", ha respondido de forma tajante ante el micrófono de EuropaPress el actor.

Tras su respuesta, que ha sido ampliamente compartida en las redes sociales, el periodista de la agencia le ha recordado que de lo de Corina (quien fue en su día su amante) sí que ha dicho el emérito que se ha arrepentido. "Sí, de lo del elefante también pero... el pobre elefante ese no tuvo reversión. No tuvo posibilidad de hacer una regresión y decía vale", ha dicho el actor, quien interpretó a Juan Carlos I en la miniserie 'Adolfo Suárez, el presidente' de 2010, en tono humorístico.

