Mucho se ha hablado de Juan Carlos I en los últimos días: casi nadie como lo ha hecho Benjamín Prado

El escritor Benjamín Prado, premio Hiperión por su obra Cobijo contra la tormenta, premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla por Iceberg y Premio Internacional Generación del 27 por su libro Marea humana, ha dedicado unas palabras de lo más serias a Juan Carlos I.

El rey emérito ha sido objeto de críticas a pocos días de que publique su libro de memorias Réconciliation, ha ofrecido una entrevista en el diario francés Le Figaro en la que ha dejado más de un titular sobre su hijo, Felipe VI, Corinna Larsen e, incluso, ha mostrado su malestar por no tener una pensión.

Preguntado en el programa La Roca por las memorias de Juan Carlos I, Benjamín Prado no ha dudado en contestar, siendo muy fiel a su estilo. "Esto tiene poco que ver con aquel famoso, 'disculpas, de qué", ha señalado.

"Yo creo que el rey Juan Carlos, el rey emérito, como se veía en las monedas de curso legal, creía que eran suyas y que las podía coger, pero no eran suyas", ha expuesto el colaborador.

Benjamín Prado ha hablado del "desfalco económico" del padre de Felipe VI, "un hombre que tenía todo y no le faltaba nada". "La avaricia tremenda de acumular una fortuna, aparte de acumular otras cosas también", ha defendido.

"Yo creo que son los picos altos del desprestigio en el que ha caído, insisto, una persona que estaba bendecida y santificada y estaba destinado a pasear entre sus propias estatuas por toda España", ha razonado.

Igual que Benjamín Prado, Miguel Ángel Revilla también ha hablado este sábado en laSexta y ha mostrado su malestar porque el emérito se haya quejado de no tener una pensión "tras casi 40 años de servicios". "Para cobrar una pensión hay que pagar impuestos en España, como hacemos todos", ha replicado.