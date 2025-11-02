Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mucho se ha hablado de Juan Carlos I en los últimos días: casi nadie como lo ha hecho Benjamín Prado
Virales

Virales

Mucho se ha hablado de Juan Carlos I en los últimos días: casi nadie como lo ha hecho Benjamín Prado

"Como se veía en las monedas de curso legal...".

Sergio Coto
Sergio Coto
Benjamín Prado, en 'La Roca'.LASEXTA

El escritor Benjamín Prado, premio Hiperión por su obra Cobijo contra la tormenta, premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla por Iceberg y Premio Internacional Generación del 27 por su libro Marea humana, ha dedicado unas palabras de lo más serias a Juan Carlos I.

El rey emérito ha sido objeto de críticas a pocos días de que publique su libro de memorias Réconciliation, ha ofrecido una entrevista en el diario francés Le Figaro en la que ha dejado más de un titular sobre su hijo, Felipe VI, Corinna Larsen e, incluso, ha mostrado su malestar por no tener una pensión.

Preguntado en el programa La Roca por las memorias de Juan Carlos I, Benjamín Prado no ha dudado en contestar, siendo muy fiel a su estilo. "Esto tiene poco que ver con aquel famoso, 'disculpas, de qué", ha señalado. 

"Yo creo que el rey Juan Carlos, el rey emérito, como se veía en las monedas de curso legal, creía que eran suyas y que las podía coger, pero no eran suyas", ha expuesto el colaborador.

Benjamín Prado ha hablado del "desfalco económico" del padre de Felipe VI, "un hombre que tenía todo y no le faltaba nada". "La avaricia tremenda de acumular una fortuna, aparte de acumular otras cosas también", ha defendido.

"Yo creo que son los picos altos del desprestigio en el que ha caído, insisto, una persona que estaba bendecida y santificada y estaba destinado a pasear entre sus propias estatuas por toda España", ha razonado.

Igual que Benjamín Prado, Miguel Ángel Revilla también ha hablado este sábado en laSexta y ha mostrado su malestar porque el emérito se haya quejado de no tener una pensión "tras casi 40 años de servicios". "Para cobrar una pensión hay que pagar impuestos en España, como hacemos todos", ha replicado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 