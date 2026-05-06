Fernando Simón reaparece para hablar del hantavirus y deja una frase que recorre España como un escalofrío

Fernando Simón, rostro de la pandemia en España, ha reaparecido ante los medios de comunicación para explicar qué pasa con el barco en el que hay tres muertos por hantavirus y varios infectados y que atracará en unos días en Canarias.

Ha explicado el epidemiólogo y director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES) que no hay riesgo para España por la llegada de este crucero de lujo en el que han fallecido tres personas de 69 y 70 años.

"No creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El hantavirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores, la transmisión de persona a persona se conoce pero no es muy frecuente y es difícil", ha dicho el experto.

Ha añadido Simón que si el barco no tiene casos, o bien porque no tiene infectados o porque han sido evacuados, "no deberíamos de preocuparnos": "Tenemos que ser razonables con los riesgos. No es un riesgo alto. Se van a poner todas las medidas necesarias para controlar los riesgos y habrá que dar salida al problema".

Eso sí, ha confirmado que hay "algún riesgo menor": "Tenemos que estar muy atentos e implementar las medidas de control adecuadas pero no creo que la población tenga que tener una preocupación muy alta".

"Si tuvieran que tenerla se dirá pero ahora mismo no creo que esta situación se pueda dar", ha sentenciado el epidemiólogo. Una frase que ha sido muy comentada en X, el vídeo de RTVE con las declaraciones tiene un alcance de 2,3 millones de personas y más de 3.000 comentaros.

Muchos se han retrotraído a los inicios del año 2020, momentos antes de la pandemia, cuando Fernando Simón dijo en ese momento que en España no habría más de uno o dos casos. Lo que pasó después todo el mundo lo sabe.

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