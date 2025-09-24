Figaredo golpea la tribuna y la presidenta deja una frase que provoca aplausos en la cámara y esta cara en Vox

Curioso momento el que se ha vivido este miércoles en el Congreso de los Diputados durante la sesión de Control al Gobierno de España entre José María Figaredo, de Vox, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Durante su intervención, dirigida a María Jesús Montero, el diputado de la extrema derecha ha golpeado la tribuna en repetidas ocasiones y ha dado un golpe con el micrófono al bajarlo tras su intervención.

Cuando ha terminado de hablar, Armengol le ha dicho: "Gracias, señor Figaredo, le ruego que sea sensible con el material de la cámara". Una frase que ha dejado multitud de aplausos y una cara de pocos amigos del dirigente de Vox.

Después ha tomado la palabra la vicepresidenta, María Jesús Montero, que ha recogido el guante de la presidenta y ha dicho que "se refería a los exabruptos que usted hace en esa performance que nos trae cada vez que interviene".

Antes, en una sesión de control al Gobierno donde no estaba el presidente Pedro Sánchez —de viaje en Estados Unidos para los actos de la ONU— , los portavoces de los partidos han aludido a los ministros correspondientes.

Una sesión que ha versado casi en su totalidad sobre la polémica de las pulseras antimaltrato. Tanto PP como Vox han acusado al Gobierno de ponerse del lado de los maltratadores y de desproteger a las mujeres.

Hace unos días, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha alertado en su Memoria correspondiente al año 2024 de absoluciones por fallos técnicos en las pulseras telemáticas o terminales que víctimas de la violencia machista y sus agresores llevan cuando judicialmente se decide una orden de alejamiento.

Un error técnico que ha generado críticas por parte de la oposición y una reacción instantánea del Ministerio de Igualdad, asegurando que el fallo ya está resuelto.