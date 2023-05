El final de esta historia de dos amigos que dejaron de hablarse encandila a medio Twitter

La usuaria de Twitter @maytematicas ha contado en esa red social una historia, la suya con un amigo, que está encandilando a miles de personas, que están encantadas de ver cómo todo acaba con final feliz.

La tuitera cuenta todo para tratar de demostrar que "con vergüenza no se va a ningún lado" y relata que hace nueve años conoció, gracias a Twitter, a un joven de Sevilla del que se hizo muy amiga: "Al mes de empezar a hablar fue a visitarme a Granada. 14 y 15 años teníamos".

Todo iba bien, recuerda, hasta el punto de que se hicieron mejores amigos. Pero en 2016 él dejó de hablarla de forma inesperada, por lo que supuso para ella "un golpe" que le costó mucho superar. De hecho, hasta casi cuatro años no podía hablar del tema sin romperse.

"Tras el dolor de no saber qué se le pasó por la cabeza para dejar de hablarme vino la preocupación y la curiosidad de saber cómo estaba, más grande que cualquier sentimiento negativo hacia él y lo que hizo", dice la usuaria.

Por eso, cuenta que en 2020 empezó a querer hablar con él pero no se atrevía a dar el paso: "Siempre que el pensamiento aparecía por mi mente venía el de 'él te dejó de hablar, posiblemente no quiera saber nada de ti y te odie' detrás".

"En marzo de este año, unas semanas después de que varias muertes repentinas sacudieran mi vida y la de personas cercanas, uno de mis primeros pensamientos fue Pablo", explica la joven, que subraya que no quería seguir con la "espina clavada", por lo que acabó contactando su examigo: "Me daba igual si me daba a la mierda o no. Yo quería quitarme ese peso de encima ya".

Así que le mandó un mensaje... y él respondió: "Me dijo que sentía mucho haber hecho las cosas como las hizo y me dijo que también quería recuperar el contacto. Hemos estado casi dos meses hablando y poniéndonos al día".

Así que hubo reencuentro, del que la usuaria ha subido una foto. Y acaba con una moraleja: "No deis nunca nada por perdido. Si queréis recuperar el contacto con alguien hacedlo, no tenéis nada que perder. Somos muy pequeños e insignificantes como para darle importancia a un mensaje. Y otro consejo totalmente gratuito: Los 'malos' no son tan malos".