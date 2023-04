El 'Francotirarock' lee lo que puede pasar con el papel higiénico y el relato es para enmarcar

El cómico y colaborador de Rock FM, Álex Clavero, más conocido como 'El Francotirarock', ha empleado su sección de este martes para hablar del papel higiénico y su posible desaparición después de leer que "se están extendiendo otras formas de asearse después de ir al baño".

"He leído que el papel higiénico va a desaparecer, pero lo mismo la noticia es una caca; o la fuente es una caca", ha empezado diciendo de manera jocosa. Según ha explicado, el artículo decía que "nos lo íbamos a quitar de en medio porque contamina cada vez más, sobre todo el que es extrasuave".

"Si quieres colaborar con el medio ambiente, compra el malo, el de lija", ha bromeado. A continuación, ha señalado que, aunque "hay soluciones" al problema, estas "no convencen" demasiado.

"En Oriente Medio utilizan agua y se limpian con la mano. Yo eso no lo veo. He estado en Marruecos varias veces y no mola. El grifo, el conguito... ¿Quién controla la temperatura del agua? Ahí no hay un termostato. Si está frío para la mano imagínate para el Glory Hole", ha dicho tirando mucho de humor.

También se ha manifestado que "lo del agua está muy bien, pero... ¿Cómo te secas?". Todo el relato para referirse a 'Demolition Man', una "película futurista de 1993 que habla del 2030, y en el baño de esa película no había papel higiénico, sino tres conchas marinas que nunca dicen cómo se usan".

Después de desarrollar un poco más a fondo la cinta, ha explicado, jocosamente, el "fallo" de la película: "Había máquinas por las paredes, y si decías tacos te sacaban un papel con una multa y una sanción. El personajes empieza a decir tacos y a limpiarse el culo con los papeles de las multas".

Para terminar, ha bromeado con "el gustillo" que finalmente siente el protagonista al usar las famosas conchas para limpiarse después de ir al baño: "Yo ya he ido practicando. Os reiréis de mí, pero le coges gustillo. Veréis cuando empecéis con la concha. Yo ya voy por la de berberechos".