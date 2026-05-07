Gabriel Rufián define a Luis Enrique en unas pocas líneas que son más que suficientes

El entrenador español del PSG, Luis Enrique, es uno de los nombres propios en el mundo del deporte en general y del fútbol en particular. El asturiano se clasificó junto al equipo parisino a su segunda final de Champions League consecutiva tras empatar en Alemania (1-1) contra el Bayern Múnich y mantener el gol de ventaja que habían conseguido en la ida al ganar 5-4.

El equipo francés se adelantó este miércoles en la vuelta rápidamente gracias a un gol del Balón de oro, Ousmane Dembélé, y consiguió controlar el partido en todo momento. El equipo alemán prácticamente no encontró oportunidades para empatar y este llegó en el minuto 94, cuando quedaban menos de 60 segundos de choque. No pasó nada más hasta el pitido final.

Al final, el PSG podrá defender en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría) su condición de vigente campeón de la Champions, aunque para ello tendrá que superar al Arsenal de otro entrenador español, Mikel Arteta, que eliminó este martes al Atlético de Madrid gracias a un gol de Bukayo Saka.

Sin embargo, si hay un nombre que no deja de resonar en redes sociales es el de Luis Enrique. Además de lograr un equipo que por momentos parece invencible, también le recuerdan cuando en su documental dijo tras la salida de Kilyan Mbappé que ahora iba a "controlar todo" lo que ocurría en el campo.

Reacciones a Luis Enrique

Las opiniones sobre el técnico argentino, exseleccionador español y campeón del triplete con el FC Barcelona, han llegado desde todos los sectores y lugares de procedencia, también desde la política.

Por ejemplo, este jueves ha sido el político y portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el que ha querido elogiar en su cuenta de X todo el trabajo de Luis Enrique, su mentalidad y su forma de ver el deporte.

"Luis Enrique es una bendición para el fútbol, la gestión y la comunicación. Innova, arriesga y agita en un mundo en el que parece todo inventado. Y eso es muy incómodo para quien vive de que nada se mueva. Ejemplo. Bien por él", ha escrito el diputado catalán.