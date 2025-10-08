Gabriel Rufián escenifica el futuro de Feijóo tras lo visto en el Congreso: le sobra con tres fotos y una palabra 

Mucho se va a hablar en las próximas horas y días de lo acontecido este miércoles en la sesión de control al Gobierno de España. En su turno de palabra, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que va a llevar a Pedro Sánchez a la comisión de investigación del Senado por el Caso Koldo.

"Su problema no es que esté rodeado de corrupción, el problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la sesión de comisión de investigación del Senado. Le resultará muy difícil, pero estará obligado a decir la verdad. Usted es el máximo responsable de todo. Está tan pringado como los demás", le ha dicho Feijóo a Pedro Sánchez a cuenta de su hermano y de su esposa.

Unas declaraciones que han terminado con la bancada azul del PP en pie aplaudiendo en masa a Feijóo, que se ha llevado una ovación cerrada que ha recordado mucho a la que se llevó Pablo Casado unos días antes de ser expulsado del partido.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha visto la escena y se ha ido a X a dejar un claro mensaje para el líder del PP. "Ánimo", ha escrito Rufián junto a tres fotos. La escena del final de Pablo Casado, el cartel de "volvemos en 7 minutos de Antena 3" y la foto de este miércoles de Feijóo siendo aplaudido por sus diputados en el Congreso tras anunciar que Sánchez será convocado en el Senado.

Antes, Sánchez ha recordado que el Gobierno ha presentado en el Congreso la posible convalidación del real decreto de embargo de armas a Israel o ha propuesto blindar el aborto en la Constitución, dos iniciativas contrarias a la ideología del PP.

"Les digo una cosa. En Portugal, el 79% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hace en la sanidad pública. En Suecia, el 99%. En Italia, el 94%. En la Comunidad de Madrid, sólo 1%. Eso es un atropello para las mujeres. Efectivamente, este gobierno defiende a la gente de a pie y ustedes a la élite de siempre", ha señalado el presidente.