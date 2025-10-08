Las dos palabras que Sánchez le dice a Feijóo después de saber que tendrá que acudir a la comisión del caso Koldo en el Senado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que su grupo parlamentario en el Senado obligará al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a comparecer en la comisión abierta para investigar el caso Koldo.

Durante su turno de intervención, Feijóo ha recordado que tanto su mujer como su hermano están siendo investigados por una suma de ocho delitos, y que algunos de los exdirigentes socialistas más importantes, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, están siendo investigados o en la cárcel por cobrar presuntas mordidas. Además, el líder del PP ha asegurado que el último informe de la UCO demostraría la financiación ilegal del PSOE. "Su problema no es que esté rodeado de corrupción, el problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la sesión de comisión de investigación del Senado. Le resultará muy difícil, pero estará obligado a decir la verdad. Usted es el máximo responsable de todo. Está tan pringado como los demás", le ha dicho.

Las palabras de Feijóo no han causado miedo o sorpresa en Pedro Sánchez, que ha aprovechado su segunda réplica para decirle de forma escueta: "Ánimo, Alberto". Dos palabras que han provocado las risotadas de su bancada.

Previamente, Sánchez ha defendido que el informe de la UCO conocido el pasado viernes señala que no hay financiación irregular del PSOE y, a continuación, ha recordado la polémica por el retraso en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. "¿Qué intereses defiende este gobierno? Nosotros hemos aumentado un 45% la inversión en la sanidad pública. Ustedes derivan la pública a la privada y en Andalucía hay mujeres sin pruebas diagnósticas y sin tratamientos oncológicos", ha dicho.

Además, Sánchez ha recordado que el Gobierno ha presentado en el Congreso la posible convalidación del real decreto de embargo de armas a Israel o ha propuesto blindar el aborto en la Constitución, aunque el PP se opone a ambas. "Les digo una cosa. En Portugal, el 79% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hace en la sanidad pública. En Suecia, el 99%. En Italia, el 94%. En la Comunidad de Madrid, sólo 1%. Eso es un atropello para las mujeres. Efectivamente, este gobierno defiende a la gente de a pie y ustedes a la élite de siempre", ha concluido.