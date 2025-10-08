Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Todos se acuerdan de Pablo Casado tras esta escena de Feijóo y sus diputados en el Congreso
Nueva sesión de control al Gobierno marcada por la tensión. 

Feijóo en el CongresoYOUTUBE EL HUFFPOST

Curioso momento el que se ha vivido este miércoles en la sesión de control al Gobierno de España. Una sesión marcada al completo por la intervención de Alberto Núñez Feijóo, que ha afirmado que va a llevar a Pedro Sánchez al Senado a comparecer por el Caso Koldo. 

Después de hablar, su partido se ha puesto en pie para aplaudirle, una escena que ha recordado mucho a lo que pasó con Pablo Casado hace unos años. De hecho, al día siguiente de ser vitoreado por los suyos en la Cámara Baja fue "lanzado por la ventana", como ha dicho la periodista Esther Palomera en X. 

En su turno de palabra, el presidente del Partido Popular ha recordado que tanto la mujer como el hermano de Sánchez están siendo investigados por una suma de ocho delitos, y que algunos de los exdirigentes socialistas más importantes, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, están siendo investigados o en la cárcel por cobrar presuntas mordidas.

Feijóo ha señalado que el último informe de la UCO demostraría la financiación ilegal del PSOE: "Su problema no es que esté rodeado de corrupción, el problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Se acabó la huida". 

"Esta mañana será usted citado en la sesión de comisión de investigación del Senado. Le resultará muy difícil, pero estará obligado a decir la verdad. Usted es el máximo responsable de todo. Está tan pringado como los demás", ha añadido Feijóo. 

Las palabras de Feijóo no han causado el más mínimo sentimiento en Pedro Sánchez, que ha aprovechado su segunda réplica para decirle de forma escueta: "Ánimo, Alberto". Dos palabras que han provocado las risotadas de su bancada.

De hecho, algunos dirigentes del PSOE como el ministro Óscar López están compartiendo las dos escenas a modo de mofa en redes sociales. 

