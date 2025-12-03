Probamos la nueva carta del restaurante más barato de Dabiz Muñoz: ¿merece la pena?

Dabiz Muñoz se ha convertido en uno de los cocineros más importantes del mundo. Galardonado con el premio a mejor chef del año en tres ocasiones, el madrileño es todo un referente para todos los profesionales de su gremio.

En 2007 inauguró DiverXO, un restaurante de cocina fusión que revolucionó la gastronomía de Madrid y por el que tiene tres estrellas Michelin, la máxima distinción que puede tener un restaurante. Ganó su primera estrella en el año 2009. Dos años después, en 2011 consiguió la segunda. La tercera es del año 2013.

Para los que no puedan permitirse los casi 400 por persona que vale DiverXo hay otras opciones como GoXo, el delivery de Dabiz Muñoz, que tiene platos a precios más asequibles.

En este nuevo Huffeando con Pablo el influencer Cenando con Pablo y Álvaro Palazón probamos los nuevos platos que Muñoz ha puesto en GoXo, donde lo más caro son 22 euros y lo más barato, 10.

Lo más caro es un curry de gambones a 22 euros y lo más barato las donas Xo, del postre. Entre medias rondando los 17 euros hay un pad thai, un ssam cheeseburger y un chicken croissant al caramelo.

¿Merece la pena?